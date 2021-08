AK-Landeskammerrätin Michaela Schön und AK-Bezirksstellenleiter Christian Hemerka Karin Widhalm

Christian Hemerka, Leiter der Arbeiterkammer-Bezirksstelle (AK), muss mit seinem Team nicht oft vor Gericht ziehen: „Das ist für Waidhofen eher selten“, erzählt er bei einem Pressegespräch am Donnerstag (19. August).

Problemfälle zwischen Arbeitnehmer und Dienstgeber seien oft im persönlichen Gespräch lösbar, bisweilen könne dies mit einem Telefonat abgeklärt werden. Zuletzt aber musste die Interessensvertretung für einen Monteur das Arbeits- und Sozialgericht einschalten.

Der Mann aus dem Bezirk Waidhofen war über einen Arbeitskräfteüberlasser als Monteur auf Baustellen beschäftigt, die Auftragslage brach wegen der Corona-Pandemie ein. Er erhielt die WhatsApp-Nachricht, dass er nicht mehr zu kommen brauche und sich beim AMS melden solle. „So geht das nicht“, betont Hemerka. „Mit diesem Vorgehen des Dienstgebers wurde der Mann um seine ihm zustehende Kündigungsentschädigung gebracht.“

Weitere Ansprüche nicht ausbezahlt

Es zeigte sich beim Durchsehen der Unterlagen: „Viele hundert Kilometer an Baustellenfahrten waren nicht abgerechnet worden und auch der Lohn war dem Mann nicht vollständig ausbezahlt worden“, schildert der Arbeiterkammer-Leiter. Der Dienstgeber reagierte nach der AK-Intervention nicht auf die Nachforderung, damit sei nur mehr der Weg vors Arbeits- und Sozialgericht geblieben.

„Dem Mann wurden mehr als 2.300 Euro brutto zugesprochen“, berichtet der Arbeitsrecht-Experte. Die offene Summe ist bei dem ehemaligen Mitarbeiter schon eingetroffen.

Keine Insolvenzfälle: "Das ist gut"

3.616 Mitglieder haben im ersten Halbjahr 2021 mit der Bezirksstelle Kontakt aufgenommen – für eine rasche Auskunft oder um Informationen zu Kurzarbeit, einvernehmlicher Auflösung, Kündigung, Quarantänebestimmungen, Homeoffice und Freistellung wegen Kinderbetreuung erhalten zu können. 1.724 Problemfälle verzeichnete die Bezirksstelle: Menschen benötigen hierbei weiterführende Beratung und die Unterstützung der Arbeiterkammer-Experten.

Insgesamt habe man mehr als 301.537 Euro für Arbeitnehmer der Region gesichert: Die Zahl fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Warum? „Wir mussten keine Insolvenzbeiträge erbringen. Das ist gut, damit kann ich leben. Jede Insolvenz ist eine zu viel“, erläutert Hemerka. Übrigens: Die Arbeiterkammer-Bezirksstellen in Gmünd und Zwettl übernahmen ebenso keine Insolvenzvertretungen.

Kammerrätin will verbesserten Kündigungsschutz

Die Arbeiterkammer erkämpfte auf Landesebene im ersten Halbjahr 2021 Ansprüche in der Höhe von knapp 19,5 Millionen Euro. Der Großteil seien Nachzahlungen ausstehender Löhne und Gehälter gewesen, nicht bezahlte Urlaube oder Kündigungsentschädigungen und Abfertigungen, die zu Unrecht vorenthalten worden waren. „Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretungen wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, betont Michaela Schön, Kammerrätin in der Arbeiterkammer NÖ. Sie sieht Verbesserungsbedarf vor allem beim Kündigungsschutz.

„Kündigungen sind in Österreich sehr arbeitgeberfreundlich geregelt. Gekündigt werden darf in der Privatwirtschaft immer ohne Grund. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst“, erklärt sie. „Gekündigt werden darf auch im Krankenstand oder selbst nach einem Arbeitsunfall. Lediglich Fristen und Termine sind einzuhalten.“ Jürgen Binder, Arbeiterkammer-Leiter im Bezirk Zwettl, erzählt bei dem gemeinsamen Pressegespräch (Gmünd war ebenso vertreten): Die Kündigungsfrist bei einem Bäcker beträgt einen Tag. „Das ist ein Wahnsinn, ganz gleich, wie lang das Dienstverhältnis gedauert hat.“

Schön ergänzt, dass in Österreich derzeit „nur in besonderen Fällen eine Kündigung angefochten werden kann“. Sie sieht erheblichen Gesprächsbedarf, um beim Kündigungsschutz Verbesserungen erzielen zu können: Die Fristen sollten ihres Erachtens überdacht werden und Arbeitgeber sollten wie in Deutschland bei Kündigungen eine Begründung angeben müssen.