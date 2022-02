Pfarrgemeinderatswahl: Glaube bildet wichtige Grundlage

Eine wichtige Position in der Katholischen Kirchen nehmen die Pfarrgemeinderäte ein, die am 20. März neu gewählt werden. Sie stehen oft als Bindeglied zwischen Pfarrer und Bevölkerung und nehmen viele wichtige Aufgaben in der Pfarrgemeinde wahr.

Bereits sechs Perioden war Waltraud Wanko aus Kautzen im Pfarrgemeinderat tätig. Zehn Jahre begleitete sie Pfarrer Bruno Borowski, bis 2013 Pfarrer Otto Allinger und nun Pfarrer Gerhard Swierzek. Die Organisation von Pfarrkaffees und Jubelpaarmessen gehörte ebenso zu ihrem Aufgabengebiet wie die Mithilfe bei der Firmvorbereitung oder die Betreuung der Ministranten.

Erinnerung an viele schöne Erlebnisse

„Ich habe besonders die gute Zusammenarbeit in der Pfarre und mit den Pfarrern geschätzt. Meine Motivation, mich so lange im Pfarrgemeinderat zu engagieren, war, dass ich mithelfen wollte, die Pfarre lebendig zu halten. Es ist auch schön zu sehen, wie man gemeinsam etwas schaffen kann“, bedauert sie, dass sie aufgrund einer Verordnung ihr Amt zur Verfügung stellen wird.

Bis Ende Februar können sich noch Kandidaten für die Wahl melden. „Ich kann auf viele schöne Ereignisse und Erlebnisse zurückblicken und bin immer auf offene Ohren gestoßen, wenn es darum ging, an Projekten oder Unternehmungen mitzuarbeiten“, freut sich Wanko über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung. „Ein junges Team wird sicher viele neue Ideen in die Pfarre einbringen können.“

Hemmschwelle zwischen Jung und Alt

Selbst auf die Suche nach Personen, die sich zur Pfarrgemeinderatswahl aufstellen lassen, machte sich Dechant Josef Rennhofer aus Waidhofen. „Für den Aufbau einer lebendigen Pfarre ist es wichtig, dass Personen mit gefestigtem Glauben auch bereit sind, sich einzubringen und mitzuhelfen. Ich habe von den Personen, die ich angerufen habe, keine Absagen bekommen“, freut sich Rennhofer über die Kandidatenfindung, verweist jedoch auf ein Problem, das auch in vielen Sport- oder Kulturvereinen zu finden ist: die große Fluktuation bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wegen Ausbildung oder Beruf ihre ländliche Heimat verlassen. Und eine Hemmschwelle zwischen Jung und Alt ist zu bemerken: „Sofern religiöses Interesse besteht, müssen junge Menschen zur Mitarbeit animiert werden.

Es herrscht leider oft eine Art Schachteldenken und es gibt Berührungsängste. Auch wenn der Pfarrer letztendlich der einzige Hirte ist und der Pfarrgemeinderat eine Begleitung darstellt, so müssen alle gemeinsam ein Ziel in ihrer Zusammenarbeit verfolgen, damit die Kirche in Zukunft überleben kann.“

Willibald Holzweber tritt wiederum bei der Pfarrgemeinderatswahl an und ist ein eifriger Helfer bei Festen und Veranstaltungen der Pfarre. „Die aktive Mitarbeit und die Unterstützung unseres Pfarrers sind meine Motivation, mich mit meinen Fähigkeiten in der Pfarre zu engagieren“, erklärt er. In seiner Dienstzeit wurde er bereits mit unterschiedlichen Einstellungen und Vorstellungen mehrerer Pfarrer konfrontiert.

„Wichtig ist, dass man immer gemeinsam an einem Strang zieht. Den persönlichen Glauben an Gott, den sollte man auf jeden Fall in den Pfarrgemeinderat einbringen.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden