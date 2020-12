Der Heilige Abend ist ein Tag, der im Kreise der Familie gefeiert werden sollte. Die letzten Vorbereitungen dafür werden oft kurzfristig getroffen. Vor allem, wenn man selbst an diesem Tag arbeiten muss oder etwa im Pflegedienst tätig ist.

Besonders stimmungsvoll wird das Weihnachtsfest im Kolping-Wohnhaus in Waidhofen von Betreuern und Bewohnern gefeiert. Bei der Diensteinteilung wird Rücksicht auf Mitarbeiter mit Kindern genommen. Es gibt zwar den normalen Wechseldienst, Diensttausch ist jedoch möglich, es gibt auch immer wieder Mitarbeiter, die sich freiwillig für diesen Tag eintragen lassen.

„Es ist besonders wichtig, sich zu solchen Festtagen Zeit für die betreuten Personen zu nehmen.“Regionalleiter Erwin Silberbauer

„Der Heilige Abend ist auch für uns ein ganz besonderer Tag“, blickt Roland Schneider, Leiter der Kolping-Wohnhäuser mit großer Vorfreude auf den 24. Dezember. Wo dies möglich ist, fahren die Bewohner zu ihren Familien nach Hause. Der Heilige Abend bleibt aber frei von Besuchen - auch in Nicht-Corona-Zeiten - und ist ausschließlich der Kolping-Familie gewidmet.

„Es gibt das klassische Weihnachtsessen mit Milchsuppe zu Mittag und Fisch am Abend, das Haus ist schön geschmückt, es wird Festtagskleidung getragen und wir haben einen wunderschön geschmückten Christbaum. Gemeinsam wird dann Weihnachten gefeiert, wie in einer großen Familie, die wir ja auch sind.“

„Je nach Sozialstation verschieden werden die Dienste bei der Caritas eingeteilt“, gibt Regionalleiter Erwin Silberbauer bekannt. Es gibt Mitarbeiter, die freiwillig am 24. Dezember Dienst machen, in anderen Stationen wiederum arbeiten alle Betreuer an diesem Tag und teilen die Klienten untereinander auf. In manchen Familien helfen auch die Angehörigen mit, sodass der eine oder andere Feiertagsdienst zugunsten der Caritas-Mitarbeiter ausfallen kann, damit diese Weihnachten auch mit ihren Familien feiern können.

„Es ist besonders wichtig, sich zu solchen Festtagen Zeit für die betreuten Personen zu nehmen“, bestätigt Silberbauer. „Von den Mitarbeitern vor Ort höre ich immer wieder, wie viel die betreuten Personen besonders an Weihnachten zurückgeben und wie viel Kraft und Freude sie aus diesen Diensten für die weitere Arbeit mitnehmen können.“

Doch nicht nur im Pflegedienst, auch im Handel müssen viele Angestellte am Heiligen Abend noch arbeiten.

„Wir sind gerne für unsere Kunden da. Wir haben am 24. Dezember von 5.30 bis 12.30 Uhr geöffnet“, erklärt Othmar Josef, Inhaber des Nah & Frisch-Marktes in Thaya und auch seine Angestellten stimmen unisono zu. Bereits am 23. Dezember ist durchgehend geöffnet, an diesem Tag werden auch alle Bestellungen ausgeliefert. Bei der Zeiteinteilung ist Othmar Josef flexibel und nimmt auch auf die Bedürfnisse seiner Angestellten Rücksicht. „Die Kollegin mit kleinen Kindern arbeitet am Heiligen Abend nicht mehr. Die Familie darf besonders an diesem Tag nicht zu kurz kommen“, erklärt Josef.