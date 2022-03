Prima la musica: Musikernachwuchs auf hohem Niveau

Werbung

Der Landeswettbewerb prima la musica konnte trotz der angespannten Corona-Lage auch 2022 wieder stattfinden. Das erfolgreiche Konzept des virtuellen Wettbewerbs wurde mit dem altbewährten Konzept der Präsenzauftritte im Festspielhaus St. Pölten verbunden und somit wurde ein hybrider Wettbewerb ausgetragen.

Wichtige Impulse für musikalische Zukunft

Leona Rinder-Silberbauer stellte sich der Herausforderung und präsentierte ihr Können live im Festspielhaus St. Pölten vor einer hochkarätigen bundeslandübergreifenden Fachjury. Sie trat solistisch in der Kategorie „Harfe Solo“ in der Altersgruppe I an, und erreichte einen hervorragenden zweiten Preis. Nach ihrem Auftritt wurde sie von den Jurymitgliedern sehr gelobt und nahm wertvolle Tipps und Impulse für den weiteren musikalischen Weg aus dem Beratungsgespräch mit.

„Es ist nicht selbstverständlich von 60.000 Musikschülern Niederösterreichs unter jenen 850 Nachwuchstalenten zu sein, die an diesem Wettbewerb teilnehmen können. Ich bin auch stolz darauf, dass die Albert Reiter-Musikschule eine jener 92 NÖ Musikschulen ist, die Talente zu diesem Wettbewerb entsenden konnte. Ich gratuliere Leona ganz herzlich zu diesem Erfolg und bedanke mich bei Kollegin Sara Kowal, dass sie trotz der schwierigen Pandemielage die Wettbewerbsvorbereitung ausgezeichnet gemeistert hat“, freut sich Musikschulleiterin Riccarda Schrey.

Leona Rinder-Silberbauer stammt aus Drosendorf-Zissersdorf. Sie besucht bereits mehrere Jahre die Albert Reiter-Musikschule, da in ihrem Heimatort das Fach „Harfe“ nicht angeboten wird.

Feinfühliges Programm überzeugte Fachjury

Mit einem feinfühlig vorgetragenen Programm konnte David Weikertschläger aus der Musikschule der Stadt Groß Siegharts die fachkundige Jury überzeugen.

Da die beiden Altersgruppen A und B in digitaler Form abgehalten wurden, musste David im Vorfeld des Wettbewerbes sein Programm aufzeichnen und danach an das MKM NÖ (Musik & Kunst Schulen Management GmbH) einschicken. Auch wenn somit der Auftritt im großen Festspielhaus in St. Pölten entfallen ist, bereitete sich David mit seinem Lehrer Stefan Weikertschläger gewissenhaft auf seinen ersten großen Wettbewerb vor. Sein Programm begann mit einem Allegretto von Christian Gottlieb Neefe. Musikalisch phrasiert meisterte er den Auftakt souverän um danach das zweite Stück „Der Ziegenwalzer“ von Lajos Papp auswendig vorzutragen. Sein drittes Stück „Animal Suite“, komponiert von seinem Lehrer, bei dem musikalisch verschiedene Tiere wie Pferde, Hunde, Hühner und Affen dargestellt wurden, begeisterte die Jury und somit konnte bei der ebenfalls digitalen Preisverleihung David zu einem 1. Preis mit Auszeichnung gratuliert werden.

