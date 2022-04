Reisetrends 2022: Reisefreudige stehen in den Startlöchern

Werbung

Endlich wieder unbeschwert in den Urlaub fahren - ein Wunsch, der sich für viele Reisende in diesem Sommer zu erfüllen scheint.

Im Reisebüro Frank in Waidhofen ist der Reiseboom bereits spürbar, wie Katja Dangl-Eggenhofer erzählt. „Ein eindeutiger Trend geht derzeit in Richtung Süden. Mehrtagesfahrten etwa an den Gardasee oder Radreisen werden sehr gerne gebucht. Aber auch Tagesfahrten stehen im Trend.“ Familien mit Kindern ziehe es häufig in den Mittelmeerraum, hier in erster Linie Richtung Griechenland. Vor großen Kreuzfahrten gäbe es noch etwas Respekt. „Doch wenn die Hygienevorschriften weiter gelockert werden, dann wird sich auch das ändern. Die Reisenden wollen schließlich nicht den ganzen Tag eine Maske tragen“, weiß Dangl-Eggenhofer aus Erfahrung.

Einen weiteren Vorteil für die Kunden sieht sie darin, dass die Angestellten des Reisebüros über eine Notfallnummer erreichbar sind, wenn es einmal zu unerwarteten Komplikationen bei einer Reise kommen sollte.

Gute Buchungslage, vielfältige Reiseziele

Eine gute Buchungslage bestätigt auch Michaela Scheidl von „Reisen & Mehr“ in Hollenbach. Die Top-Reiseziele liegen in Griechenland. Türkei oder Ägypten kommen aber immer mehr „in Fahrt“. „Viele Kunden holen ihre Hochzeitsreise nach, die oft nach Tansania oder auf die Seychellen führt“, berichtet Scheidl. „Durch die Flex-Tarife, bei denen bis zu 14 Tage vor Reisebeginn kostenfrei storniert werden kann, haben sie auch eine gewisse Sicherheit“, erklärt die Reisefachfrau, die sich auch mit den Einreiseregeln in den einzelnen Ländern auskennt. „Es ist eine Herausforderung, für jedes Land immer die aktuellen Bedingungen aus dem Dschungel an Verordnungen und Informationen herauszufiltern. Wir müssen sehr viel Zeit vor dem Computer verbringen, um hier immer am Laufenden zu sein“, gibt Scheidl zu bedenken, dass es natürlich auch möglich sei, selber über Internet seine Buchungen abzuwickeln. Die Betreuung, wenn etwas nicht so abläuft wie erwartet, falle dann jedoch weg. Für ihre Kunden sei Scheidl mit ihrem Team bei Problemen „beinahe rund um die Uhr“ erreichbar.

Stark im Trend liegen in dieser Saison auch Städtereisen im europäischen Raum. „Die meisten Kunden wissen schon, wohin sie reisen wollen. Ihnen fehlen oft nur ein paar Tipps für Ausflüge“, erklärt Scheidl.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.