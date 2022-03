Start der Gartensaison: Vorsicht beim Auspflanzen ist noch geboten

Steigende Temperaturen, Sonnenschein und geringere Nachtfröste erfreuen die Hobbygärtner, die nun überall ihre Gartengeräte aus dem Schuppen holen. Das Schlendern durch Glashäuser und Außenanlagen entzückt jeden Gartenfreund. Wie sind die Gärtner auf den Ansturm der „Grünen Daumen“ gerüstet.

Bei Minusgraden macht Auspflanzen keinen Sinn

Gärtnermeister Peter Suchan ist in seinen Gewächshäusern in Sieghartsles mit der Pflege der Frühjahrspflanzen beschäftigt. „Wir sind gut vorbereitet. Während des Winters wurden die Pflanzen im Gewächshaus vorgezogen, jetzt ist alles da, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt. Primeln, Tulpen, aber auch Salat und Gemüsepflanzen können die Kunden schon bei uns erwerben.“ Die Kunden strömen noch nicht in Scharen in die Gärtnerei, vereinzelt gustieren sie jedoch schon seit drei bis vier Wochen, welche Pflanzen sie für ihren Garten oder Balkon wählen werden.

„Bei sechs bis acht Grad minus in der Nacht macht es keinen Sinn, Blumen ins Freie zu setzen. Wenn die Temperaturen in den nächsten Tagen milder werden, gehören vor allem Violen zu den Blumen, die vorrangig gepflanzt werden“, erklärt Suchan. „Auch die Vorbereitungsarbeiten im Gemüsegarten fangen jetzt vermehrt an.“

Ähnlich sieht die Situation in der Gärtnerei von Iris Jirku in Groß Siegharts aus. „Es kribbelt den Hobbygärtnern bereits in den Fingern,“, kennt Iris Jirku ihre Kunden, die sich an Hyazinthen, Rockerl & Co erfreuen.

„Auch die ersten Kräutertöpfe mit Petersilie, Thymian oder Schnittlauch und Salatpflanzen haben wir bereits verkauft. Es ist halt nach wie vor Vorsicht geboten, auch wenn die Pflanzen an unsere klimatischen Bedingungen gewohnt sind, da wir alles selbst in unseren Glashäusern produzieren“, erklärt die Gärtnermeisterin und hat Verständnis dafür, dass die Menschen nach den tristen Tagen endlich nach ein bisschen Farbe im Garten sehnen.

Der Sommertrend geht in diesem Jahr in Richtung bienenfreundliche Pflanzen, das Gemüse des Jahres ist der Grillpaprika, die Sommerblume des Jahres die Harlekinbegonie, alles in der Gärtnerei erhältlich.

Der Weinstock ist die Pflanze des Jahres

Ähnliches hört man aus der Baumschule Bauer in Merkengersch. „Die ersten Gartenkunden waren schon da. Winterharte Stauden können gesetzt werden und auch Obstbäume und Beerensträucher werden gerne gekauft“, erzählt Anita Bauer, „doch auch Maulbeere und Maroni gedeihen mittlerweile in unseren Breiten. Und die Pflanze des Jahres, der Weinstock.“

Auch in der Baumschule Bauer setzt man darauf, dass die Pflanzen in der Region gezogen werden und daher mit den klimatischen Bedingungen besser zurechtkommen. Für das „Frühlingserwachen“ vom 21. bis 26. März ist man im Merkengersch jedenfalls gerüstet.

