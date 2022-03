Sterne für Foggy Mix und Oswald Topf

Zwei Köche aus dem Bezirk sind im neuen „A la Carte“ Restaurantguide 2022 vertreten: Bernhard Zimmerl aus Waidhofen mit seinem „Foggy Mix“ und Oswald Topf aus Kaltenbach mit seinem „Landgasthof zum Topf“.

Beide wurden kürzlich auch mit einer Haube im „Gault Millau“ ausgezeichnet. Oswald Topf ist im „A la Carte“ bereits ein „Fixstern“, was durch einen roten Stern zusätzlich zu dem einen „normalen“ Stern im Führer zum Ausdruck gebracht wird. „Wir gehören zu den 100 besten Restaurants in Österreich, das haben wir im Vorjahr das erste Mal geschafft und heuer zum zweiten Mal“, freut sich Oswald Topf.

Es gäbe nur eine Handvoll Restaurants, die durchgehend über eine so lange Zeit im „A la Carte“ vertreten seien. Dafür brauche es eine konstante Leistung.

Topf: „Qualität und Service müssen immer passen“

„Ein Faktor ist sicher, dass ich als Chef selber immer da bin, wenn mein Restaurant geöffnet ist. Da habe ich den Überblick und die Kontrolle und lege Wert darauf, dass Qualität und Service immer passen. Die Tester sind anonym, man weiß nicht, wann sie kommen. Wenn man nur an manchen Tagen gut ist, dann schafft man so ein konstantes Ergebnis nicht“, ist Topf überzeugt.

Die Zeit der Corona-Lockdowns nutzte er im Vorjahr für eine Innenrenovierung seines Gasthofes. „Heuer wird der Gastgarten erneuert“, kündigt der Haubenkoch an.

Zwei Weingläser für das Foggy Mix

Über einen Stern im „A la Carte“ freut sich auch Foggy-Mix Betreiber Bernhard Zimmerl: „Im Vorjahr hatten wir auch einen Stern, aber da wurde einfach die Wertung aus 2020 übernommen, da es wegen der Lockdowns keine Zeit für die Bewertung gab. Daher ist der Stern heuer umso wertvoller für uns“, betont Zimmerl.

Besonders stolz ist der junge Haubenkoch auch auf seine zwei Weinflaschen, mit denen er im Restaurantguide ausgezeichnet wurde. Dies bedeutet laut den offiziellen „A la Carte“ - Wertungskriterien eine „erstklassige Glas- und Weinkultur, repräsentative Weinauswahl in Breite und Tiefe, perfekten Service und entsprechende Beratung“. Maximal drei Weinflaschen werden in der Wertung vergeben.

„Wir haben unsere Weinkarte etwas ausgeweitet und auch ausländische Weine vermehrt aufgenommen, weil das etwas ist, was Weingenießer erwarten. Das Weinflaschen-Symbol im ‚A la Carte‘ hat nicht jeder, da freuen wir uns schon darüber, weil es zeigt, dass sich unsere Bemühungen ausgezahlt haben“, hebt Zimmerl hervor.

Der Erfolg sei nur durch sein Team aus engagierten Mitarbeitern möglich. „Ich muss hier meinen Angestellten danken“, sagt Zimmerl. Insbesondere seiner Wein-Sommeliere Andrea Hofmann gebühre Dank für die Weinflaschen-Auszeichnung. Neu im Foggy Mix ist ein fünfgängiges Menü mit dem Titel „Das Menü“, das seit der Wiedereröffnung nach dem vergangenen Lockdown angeboten wird.

Die jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln haben sich im Foggy Mix bereits auf die Gästefrequenz ausgewirkt. „Wir dürfen uns nicht beschweren. Man merkt, dass die Leute hungrig sind und wieder fortgehen und das Leben genießen wollen“, meint Zimmerl.

Das Einzige, was er so wie viele andere Gastronomen jetzt brauchen würde, wäre zusätzliches Personal. Zimmerl hat zwar seine Mitarbeiter während der Lockdowns nicht gekündigt, doch einige hätten sich beruflich umorientiert. „Ich könnte einen Koch oder einen Kellner brauchen“, merkt Zimmerl an.

