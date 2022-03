Teuerungswelle: Gute Aussichten für Second-Hand-Läden?

Werbung

Die Teuerungswelle bei Strom, Gas, aber auch bei Lebensmitteln trifft vor allem jene Bevölkerungsgruppe, die ohnehin täglich ums Überleben kämpft.

Die Problematik scheint in den Caritas-Läden und Sozialmärkten jedoch erst verzögert anzukommen. „Es gibt vermehrt Anfragen wegen einer Sozialberatung, aber einen Zustrom an Käufern können wir bei uns noch nicht feststellen“, erklärt Stefan Zangl, Carla-Leiter in Vitis. Zum Kundenkreis gehören Flüchtlinge und bedürftige Personen, für die Gutscheine ausgegeben werden. „Wir haben aber auch einige Sammler, die regelmäßig das Sortiment durchstöbern oder junge Familien, die schon die bessere Qualität als in Billigst-Läden schätzen“, merkt Zangl an, dass die Stimmung im Second-Hand-Laden durch die derzeitige Situation manchmal schon etwas getrübt ist.

Betroffen sind auch die Mitarbeiter und Klienten der „Mobilen Betreuung und Pflege“ der Caritas. Bereichsleiter Erwin Silberbauer sieht vor allem in den steigenden Spritpreisen, den Heiz- und Stromkosten ein Problem. „Wir haben einen Teil unserer Fahrzeuge auf E-Autos umgestellt, doch auch die Strompreise steigen. Die erhöhten Preise können wir jedoch nicht an unsere Kunden abwälzen, deren Kostenbeiträge einkommensabhängig sind“, sieht Silberbauer eine „fordernde Zeit“, die auf die Bevölkerung zukommt. „Zuerst die Pandemie und jetzt auch noch der Ukraine-Krieg. Das wird noch enorme Auswirkungen auf unser aller Leben haben.“

Doch auch die Produktionsbetriebe haben mit den Folgen der Teuerungswelle zu kämpfen, wie Monika Strobl von der Weberei Wirtex in Frühwärts bestätigt. „Neben Öl, Heizung und Strom werden auch die Rohstoffe immer teurer. Unser Betrieb wird noch zu einem großen Teil mit Öl geheizt, wir haben jedoch schon auf Photovoltaik umgestellt. Außerdem sind die Transportkosten und die Containerpreise explodiert“, berichtet Strobl. Eine Alternative zur Baumwolle gäbe es in ihrer Branche kaum, auch wenn Wirtex mit Hanf oder Alpakagarnen neue Maßstäbe setzt und Hanf und Leinen verarbeitet, das in Europa produziert wird.

„Letzten Endes müssen wir abwarten, was passiert. Unsere Arbeiter und Angestellten in Kurzarbeit zu schicken ist derzeit kein Thema für uns. Wir hoffen darauf, dass die Hotellerie in diesem Jahr doch wieder einen leichten Aufschwung nimmt, und dass sich das auch auf unseren Betrieb positiv auswirkt“, gibt sich Strobl zuversichtlich, auch wenn die Konsequenzen der aktuellen Situation noch nicht abschätzbar sind. „Wir haben zwei Jahre Pandemie überstanden, wir werden hoffentlich auch noch die nächsten Herausforderungen überstehen!“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.