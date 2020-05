Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. März 1945: Thayas Bürgermeister und vier Soldaten besteigen den Kirchturm, um zu bestimmen, „auf welche Straßen Sperren gegen den Feind, Schanzgräben und Tankfallen errichtet werden müssten“, notiert Pfarrer Franz Bauer. Waidhofen bereitet sich ähnlich vor. Denn: „Es hat geheißen, die Russen kommen“, erinnert sich Karl Tiede, der damals elf Jahre jung war.

Der Nationalsozialismus ist am Ende, der Zweite Weltkrieg beinahe und die Alliierten rücken vor: Die Rote Armee passiert zuerst die Grenze im Burgenland und schreitet dann gen Westen. Das Waldviertel rechnet im Mai mit ihrer Ankunft. Der Volkssturm hat deshalb in Waidhofen Barrikaden gebaut. Die Männer verwendeten „lange Holztrümmer, das hätte eh nichts geholfen“, findet Tiede. Bauer denkt 1945 genauso: „Als ob diese gegen die feindlichen 50.000-kg-Panzer etwas ausrichten könnten! Alle Welt lacht darüber!“ Der Pfarrer hört heimlich „Radio London“. Rudolf Winglhofer, Dechant in Waidhofen, hält zu Ostern fest: „Kreisleiter Hanisch fordert auf, das Volk solle beten um den Sieg.“

„Die Mitarbeiter sind geflüchtet und mein Vater hat alle Hitler-Bilder weggeräumt.“ Karl Tiede. Seine Familie wohnt 1945 im selben Haus, wo Nazi-Büros situiert sind

Die Propaganda-Zeitung „Die Ostfront“ erscheint noch am 2. Mai, gedruckt in einem Waggon, der wiederum auf einem Nebengleis am Bahnhof Thaya stand. „Adolf Hitler gefallen“, prangt dort auf der Titelseite, „bis zum letzten Atemzug kämpfend“. Keine Rede ist davon, dass er sich im Bunker selbst erschoss.

Die Stadt Waidhofen war indes mit Flüchtlingen aus Ungarn, Südmähren und anderen Gebieten „vollgestopft“, ist der Sekundärliteratur zu entnehmen. Die Soldaten der Wehrmacht passierten „Tag und Nacht Waidhofen in Richtung Westen. Professor Walter Neumann hält später in Aufzeichnungen fest, dass Waidhofner Nazi-Fahnen zu rot-weiß-roten Fahnen umnähen.

Falsche Flagge: Mit Erschießen gedroht

„In allzu großer Beflissenheit hatte ein Hausbesitzer schon die rot-weiß-rote Fahne gehisst, die er aber schleunigst wieder entfernen musste.“ Ein Kommandant habe ihn „widrigenfalls“ mit dem Erschießen gedroht. Tiede, der heute 84 Jahre alt ist, wohnt 1945 mit seiner Familie im „Schönbauer-Haus“ am Hauptplatz. Die nationalsozialistische Partei und die „Deutsche Arbeitsfront“ haben dort bis Kriegsende ihr Büro. „Die Mitarbeiter sind geflüchtet, und mein Vater hat alle Hitler-Bilder weggeräumt“, erzählt er. Die Order ist schließlich gekommen. „Schnell weg, die Panzersperren müssen weg!“

Man sichtet bald Spähtrupps der Roten Armee – und die Stadtvertreter fassen einen Entschluss. Zu sechst will man den Alliierten entgegengehen und sie empfangen. Der frühere General Anton Kainz, der kurze Zeit später die Leitung der Stadt und des Bezirks übernimmt, ist dabei. Professor Neumann fungiert als Dolmetscher. Die Delegation zieht am 8. Mai zur „Hölzl-Wiese bei der Straßengabel Hollenbach-Wien“, jedoch vergebens.

Die Männer gehen zurück, um am 9. Mai wiederzukommen. „Endlich erblickten wir auf der Höhe Hollenbach-Puch eine riesige Staubwolke, die rasch bergab auf uns zukam“, schreibt Neumann. „Mit katzenartiger Geschwindigkeit sprangen sie von den Autos und im Nu waren wir von Maschinengewehren umstellt.“

„Und so soll es auch bleiben“

Ein „Kapitan“ sei ausgestiegen und „ich las ziemlich aufgeregt die paar Worte, die ich vorbereitet hatte, herunter“. Sie drückten die „Hoffnung auf ein gutes Einvernehmen“ mit den „Befreiern“ aus. „Und so soll es auch bleiben“, habe der „Kapitan“ geantwortet und Waidhofner aufgefordert, das Schriftstück zu unterzeichnen, um ihnen dann die Hände zu schütteln.

„Die Russen sind eingezogen, und die Gefangenen sind durchgetrieben worden“, erzählt Zeitzeuge Tiede. Die russischen Alliierten übernehmen große Betriebe und beschlagnahmen den „Druckerei-Zug“ in Thaya. Er soll für ihre Zwecke nach Gmünd gebracht worden sein.

Das Haus von Tiedes Familie wird die Bleibe von ungefähr 40 Soldaten: „Wir haben hinten im Hof gewohnt, im Vorderteil waren die Russen.“ Das Zusammenleben sei grundsätzlich unproblematisch gewesen – bis einige der Sowjets Spiritus in der Stadt auftreiben können. „Sie sind in die Apotheke und haben gefragt, ob dieses genießbar ist. Naja, in geringen Mengen“, habe die Antwort gelautet. Sechs Soldaten sind über Nacht gestorben, „weil’s den Spiritus getrunken haben, bis sie umgefallen sind“. Ein Neffe Stalins sei unter den Verstorbenen gewesen. Der Vorfall hatte Folgen.

Apotheker von Russen verhaftet

„Die Apotheker sind dann von den Russen verhaftet worden.“ Stefan und Franz Lamatsch werden in Tiedes Haus eingesperrt und müssen die Reise nach Sibirien antreten, beide sterben. Die sechs Russen werden am Hauptplatz eingegraben – „vor meiner Haustüre, die Straße war dazwischen“ und später auf den „Russenfriedhof“ umgebettet.

Tiede selbst ist in der „Hitler-Jugend“ aufgewachsen: „Ich wurde erzogen, dass wir mit ‚Heil Hitler‘ grüßen“. Das tut der Elfjährige 1945 auch vor den Russen: „Ich hab’s dann auf die Finger bekommen. Das darfst nicht mehr sagen, hat’s geheißen.“ Wie haben die Russen reagiert? „Sie haben mich ausgelacht“, bringt das Tiede heute ebenso zum Lachen. 1936 als Rumäniendeutscher geboren, verliert er mit zwei seine Mutter. Sein Vater folgt den Umsiedlerplänen der Nazis, er wird einem polnischen Dorf zugewiesen, wo er mit dem Sohn eine Existenz aufbauen will. Partisanen erschießen Emmanuel Tiede 1943. Onkel und Tante ziehen Karl Tiede in Waidhofen auf.