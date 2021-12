2022 soll besser werden

Kann das Jahr 2022 den Erwartungen gerecht werden? Nach fast zwei Jahren der Pandemie ist der größte Wunsch beim Großteil der Menschen wahrscheinlich ähnlich. Die NÖN hat nachgefragt, welche Wünsche und auch Vorhaben die Waidhofner Politiker und Promis für das neue Jahr haben.

„Ich erhoffe mir 2022 mehr Zufriedenheit, mehr Menschlichkeit und ein gepflegteres Miteinander“, erzählt der Waidhofner Musiker Günther Novak. Auch weniger Egoismus wünscht er sicht im Angesicht andauernden Pandemie. „Es gibt so viele Menschen, die leiden müssen, obwohl es nicht nötig wäre. Man sollte wieder mehr zuhören und sich gegenseitig unterstützen“, sagt Novak. In diesem Sinne hofft er auch auf eine „gesunderes“ 2022.

„Ich habe keine Themen mehr gefunden“

Als Musiker will „da Woidviertler“ auf seine Art zu einem positiveren neuen Jahr beitragen. 2021 zog sich Novak sehr zurück. Ein zurückgefahrenes Kulturleben trug seinen Teil bei, aber Inspiration fehlte. „Ich habe keine Themen mehr gefunden. Medien und Politik haben blockiert und alles, was Theater und Musik betrifft zurückgedrängt. Dabei wäre das so wichtig für die Stimmung, und dass die Menschen von den negativen Gedanken wegkommen“, erklärt Novak. Im Jahr 2022 will er deshalb wieder deutlich mehr Musik erklingen lassen.

Als WAV-Direktor und zugleich Feuerwehr-Bezirkskommandant hat Manfred Damberger zwei große Hoffnungen für 2022: „Ich wünsche mir, dass das Wohnen und die Wohnversorgung für die Menschen leistbar bleibt. Bei der Feuerwehr hoffe ich, dass die vielen Freiwilligen auch 2022 trotz der widrigen Umstände mit der Pandemie weiterhin so viel Engagement zeigen.“

Privat will Damberger das neue Jahr mit dem Motto „in der Ruhe liegt die Kraft“ angehen. „Damit wird es möglich sein, die neuen Herausforderungen anzunehmen“, meint er. Persönliche Vorsätze hat er sich dagegen keine gefasst: „Ich habe aus den letzten fast 60 Jahren gelernt, dass solche Vorsätze aufgrund persönlichen Undiszipliniertheit ohnehin nicht in Erfüllung gehen.“

Für den Nationalratsabgeordneten und Grünen-Bezirkssprecher Martin Litschauer ist ein Thema natürlich ganz oben auf der Wunschliste. „Die Pandemie soll endlich ein Ende finden. Dieser Wunsch dürfte aber eh weit verbreitet sein“, meint er.

Politisch stehen 2022 noch so einige Vorhaben auf der Agenda. „Ich habe mir grundsätzlich vorgenommen, wieder einiges im Bereich des Klimaschutzes und der Energiewende voranzutreiben. Im kommenden Jahr stehen Fortschritte beim Neubauwärmegesetz, dem Energieeffizienzgesetz und beim Klimaschutzgesetz an. Ich wünsche mir, dass die Umsetzung im neuen Jahr gut gelingt“, schildert der grüne Nationalratsabgeordnete.

Virus nicht die einzige Herausforderung

Auch Gottfried Waldhäusl wünscht sich für 2022, dass das Virus endlich in den Hintergrund rückt, denn es gäbe noch andere wichtige Themen, die dadurch ins Hintertreffen geraten. „Ich erwarte mir für 2022, dass die Politik sich endlich wieder mit Hausverstand um die Anliegen der Bevölkerung annehmen kann – es gibt schließlich mehr als die Sicht auf den Virus“, meint der FPÖ-Politiker.

Auch persönlich fasst sich Waldhäusl einen Vorsatz für das neue Jahr: „Ich habe 2022 vor, weiterhin eine gute Balance zwischen der Arbeit für das Land, Zeit für meine Familie sowie Gesundheit und Fitness zu bewahren.“