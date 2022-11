AMS: Konjunktur flaut ab

Der Arbeitsmarkt im Bezirk befindet sich nach wie vor in guter Verfassung. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück. Die weltweiten Wachstumshemmnisse schlagen sich bislang kaum auf dem Arbeitsmarkt nieder, was sich aber bis zum Jahresende ändern wird: Im Laufe des dritten Quartals hat eine spürbare Verringerung der Konjunkturdynamik eingesetzt. Sinkende Auslandsnachfrage und hohe Energiepreise dämpfen österreichweit das wirtschaftliche Wachstum. Betroffen sind die Bauwirtschaft, die Industrie und nun auch der Dienstleistungssektor.

403 Personen arbeitslos

Ende Oktober sind 403 Personen im AMS Waidhofen arbeitslos vorgemerkt, das sind um 23 oder 5,4% weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Inklusive Schulungsteilnehmer befanden sich 539 Personen im Bezirk auf Jobsuche (-3,9% gegenüber dem Vorjahr). Voraussichtlich bis zum Ende des Jahres wird der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich nachlassen. „Trotz größer werdender Herausforderungen fällt eine erste Bilanz für das heurige Jahr für den Arbeitsmarktbezirk Waidhofen sehr positiv aus: „Gegenüber dem Jahr 2021 wird die Arbeitslosenquote von 5,6 % heuer auf 4,5 % zurückgehen, das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1980 mit 3,9 %. Demnach konnten wir heuer den wirtschaftlichen Aufschwung auch mit organisatorischen Reformen optimal nutzen, um die Schlagkraft in der Vermittlungsarbeit kräftig zu erhöhen“, so Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach. „Wir haben nach wie vor einen konstanten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Besonders stark ist dieser bei der Gruppe 50+ (-10,6%) und bei den Langzeitarbeitslosen (-43,6%). Aktuell suchen 44 Personen aus dem Bezirk bereits ein Jahr oder länger einen Job (rund 80% sind Männer). Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtarbeitslosigkeit beträgt rund 11,0%.

Suche nach Arbeitskräften

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin intensiv nach Arbeitskräften. Ende Oktober sind mit 218 freie Stellen um 77% mehr als vor der Krise im Jahr 2019 gemeldet. Ungefähr die Hälfte aller Jobsuchenden im Bezirk haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme, bzw. rund 46% sind älter als 50 Jahre. Auch am Lehrstellenmarkt zeigt sich zuletzt eine veränderte Situation. Es gibt weit mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende: Mit 32 Lehrstellen (davon 23 nicht sofort verfügbar) im Bezirk gibt es um 77% (+14) mehr offene Lehrstellen als vor der Coronakrise im Jahr 2019. Die Zahl der Lehrstellensuchenden (aktuell 21) hat sich gegenüber Oktober 2019 fast verdoppelt.

