Arbeitsunfälle: Prävention gefordert

Nach dem schweren Arbeitsunfall in einem Silo in Göpfritzschschlag und einem Arbeitsunfall im Gemeindegebiet Obergrafendorf mit Todesfolge zeigt sich SPÖ-Abgeordneter und Bau-Gewerkschafter Rudolf Silvan erschüttert und nimmt diese tragischen Arbeitsunfälle zum Anlass, die Regierung zu einem Umdenken und zur Bereitstellung von mehr Mitteln für die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA), generell und vor allem für deren wertvolle Präventionsarbeit, aufzufordern.

Arbeitgeber mehr finanzielle Verantwortung tragen

Geht es nach dem Gewerkschafter, der auch Mitglied im Gesundheitsausschuss des Parlaments ist, sollten künftig die Arbeitgeber mehr finanzielle Verantwortung für durch die Wirtschaft verursachte Kosten für das Gesundheitssystem übernehmen. Rund zehn Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Kosten durch Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und berufsbedingte Erkrankungen werden in Österreich jährlich durch die Arbeitswelt verursacht. Silvan fordert daher abschließend eine breite Diskussion zur Finanzierung des Gesundheitswesens, denn: „Die Unternehmen leisten für diese von der Wirtschaft verursachten Kosten lediglich Beiträge in der Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro an die Unfallversicherung AUVA, das ist nicht nur im Sinne einer ordentlichen Präventionsarbeit essenziell.“

