Ausbau der Kinderbetreuung: Viele Fragen noch offen

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf 2 Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden. Wie rüstet man sich im Bezirk Waidhofen dafür?

Kooperation geplant

„Wichtig ist, dass wir dieses Angebot schaffen. Die Eltern sollen selbst entscheiden können, ob sie dieses wollen und brauchen“, stellt der Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter klar. Dass es Bedarf an Kindergartenplätzen für Zweijährige geben werde, davon gehe Ramharter aus. „Wie groß dieser Bedarf sein wird, ist noch unklar. Wir reden von Kindern, die gerade auf die Welt gekommen sind oder erst geboren werden.“ Man sei bestrebt, das notwendige Angebot kostengünstig zu schaffen. „Dazu planen wir eine Kooperation mit der Gemeinde Waidhofen-Land, wie schon bei der Kleinkinder-Tagesbetreuungseinrichtung ‚Zwutschgerl‘, die es für Kinder ab einem Jahr gibt“, so Ramharter.

Dieser neuen Kooperation steht Bürgermeister Christian Drucker von der Gemeinde Waidhofen-Land positiv gegenüber. „Unser dreigruppiger Kindergarten ist voll. Es gibt keinen Platz für einen Zubau. Daher ist eine gemeinsame Lösung sicherlich das Beste, damit wir junge Familien in der Region halten können.“

Zubau kommt

Einen Schritt weiter ist man in der Gemeinde Vitis. Laut Bürgermeisterin Anette Töpfl werde schon der Ausbau des Kindergartens geplant. „Wir haben fünf Gruppen, der Kindergarten soll auf sieben Gruppen und um eine Kleinstkindergruppe erweitert werden“, gibt Töpfl bekannt. Die Betreuungsgruppe für Kleinstkinder sei bereits beschlossen: „Jetzt bauen wir auch gleich zwei Kindergartengruppen dazu“, sagt die Bürgermeisterin. Derzeit prüfe der Architekt dieses Bauprojekt. „Wenn wir die Förderzusage des Landes bekommen, dann können wir über den Winter planen und im Frühjahr ausschreiben“, gibt Töpfl die weiteren Schritte bekannt. Vermutlich müssen durch diese Investition andere geplante Projekte hintangestellt oder eingeschränkt werden. Töpfl ist es so wie ihren Amtskollegen ein großes Anliegen, dass die Gemeinde Vitis diese neuen Regelungen voll mittragen wird: „Es führt hier kein Weg vorbei. Es braucht dieses Angebot, damit Mütter, die das wollen, wieder rasch in die Arbeitswelt zurückkehren können und ihre Kinder optimal betreut wissen.“

Personalsuche wird schwierig

Viele dieser erforderlichen Hausaufgaben habe man schon in Groß Siegharts gemacht, das zeigt Bürgermeister Ulrich Achleitner auf: Der Kindergarten hat vier Gruppen, die Tagesbetreuungseinrichtung ist gut ausgelastet. Ob es weiteren Platzbedarf geben werde, müsse man noch eruieren. „Das notwendige Personal dafür zu bekommen, wird bestimmt eine Challenge“, sagt Achleitner.

Das befürchet auch Eduard Köck, Bürgermeister in Thaya: „Wenn auf einen Schlag die Gemeinden an die 2.000 Betreuerinnen suchen, wird das bestimmt nicht einfach.“ Mit dem dreigruppigen Kindergarten und der Tagesbetreuungseinrichtung sei man gut gerüstet. Er gehe deshalb davon aus, dass man ohne größere bauliche Maßnahmen die Zweijährigen im Kindergarten unterbringen werde. „Dieses Angebot soll es unbedingt geben, auch wenn es vermutlich nicht alle Eltern brauchen werden.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.