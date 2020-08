Das warme Wetter der vergangenen Tage lockte zum Baden in die Freibäder und Teiche der Region. Die NÖN hörte sich um, wie eszuletzt in den Bädern so lief.

Corona-Kapazitätsgrenze erst an wenigen Tagen erreicht

Im Freizeitzentrum Waidhofen zählt man seit der Eröffnung am 12. Juni knappe 9.000 Besucher. Bis jetzt hätte es nur einige Tage gegeben, an denen man an die Corona-bedingte Kapazitätsgrenze von 620 Personen kam. „An diesen Tagen waren den ganzen Tag über an die 700 Gäste im Bad, natürlich nicht gleichzeitig, da ja auch immer wieder Besucher das Bad verlassen“, erzählt Stadtrat Eduard Hieß. „Generell hatten wir mit den Zutrittsbeschränkungen bis jetzt keine Probleme. Es ist sich immer ausgegangen.“

Wobei es mit einer normalen Saison nicht vergleichbar sei, denn es sei auch schon vorgekommen, dass 1.500 Leute am Tag im Bad waren. Im Freizeitzentrum werden Tages-, Halbtages- und ab 16 Uhr Abendkarten angeboten. Mit Ende dieser Woche gibt es auch eine Zweieinhalbstunden-Karte, mit der Möglichkeit der Aufzahlung, wenn man doch länger bleiben möchte. „Das Angebot richtet sich eher an die Leute, die hauptsächlich zum Schwimmen kommen möchten, und nicht den Tag im Bad verbringen wollen“, erläutert Hieß. „Nachdem es heuer keine Saisonkarte gibt, sind Tageskarten stärker gefragt, wobei die meisten Besucher am Nachmittag kommen.“

Regel-Einhaltung kein Problem

Mit der Einhaltung der Corona-Regeln gäbe es überhaupt kein Problem. „Wir haben unsere Bademeister angewiesen, darauf zu achten und das funktioniert auch“, weiß der Stadtrat.

Wer lieber naturnah baden gehen möchte, hat dazu an mehreren Badeteichen die Möglichkeit. So etwa in Ruders, wo man von einem Corona-Einbruch nichts spürt. Der Obmann des Dorferneuerungsvereins Ruders, Harald Czetina, meint, dass die Corona-Krise nicht unbedingt einen Einfluss auf die Badesaison genommen hat. „Man kann eigentlich kaum einen Unterschied an Badegästen feststellen.“ Einbüßen würde es trotzdem beim teichnahen Gasthaus geben, wo doch weniger Betrieb sei.

Kaum Unterschiede am Badeteich spürbar

Auch in Dobersberg gibt es am Badeteich laut Gemeinderat Leonhard Meier kaum Besucherunterschiede. „Wir sind eigentlich recht zufrieden und seit Ferienbeginn ist der Teich inklusive dem Beachvolleyballplatz gut besucht“, meint er. Ein kleiner Wermutstropfen für Badegäste sei jedoch das momentan geschlossene Buffet. „Wir haben für diesen Sommer noch keinen Pächter gefunden, weshalb nur ein Getränkeautomat für die Gäste bereit steht.“ Mit durchschnittlich 30 Gästen am Tag ist der Kautzner Badeteich eher auf der kleineren Seite einzuordnen. Der zuständige Gemeinderat Klaus Kolar ist hinsichtlich der Badesaison positiv gestimmt: „Wir haben leichte Besucherrückgänge, die meiner Meinung nach aber eher auf das Wetter zurückzuführen sind.“ Die Abstandsregelungen werden laut dem Gemeinderat von fast allen Badegästen vorbildlich eingehalten. „Natürlich gibt es immer wieder Ausreißer, die sich nicht an die Regeln halten, aber die sind, glaub ich, überall“, bemerkt Kolar.

Hinweise stoßen auf taube Ohren

Im Waldbad Groß Siegharts ist die Erfahrungen laut Pächterin Monika Hirtl dagegen eine andere. Die Badegäste würden sich kaum an die Regelungen halten. „Ich rede auf manche öfters hin, aber wenn sie dann immer noch nicht reagieren, gebe ich auch auf. Ich habe schließlich meine Arbeit zu tun“, berichtet Hirtl. Sehr positiv seien jedoch die guten Besucherzahlen. „Ich kann eigentlich keinen Unterschied zu letzten Sommer feststellen.“

Während die vergangene Woche eher zum Baden im Freien lockte, herrschte in den Wochen zuvor das klassische Hallenbadwetter. Das einzige über den Sommer normalerweise geöffnete Hallenbad im Bezirk, das Thayatal-Vitalbad in Raabs, war jedoch bis 1. August geschlossen. Zwar hätte man gesetzlich schon Ende Mai öffnen dürfen, doch aufgrund der damals sehr strengen Auflagen hatte man sich gegen eine Öffnung zum frühestmöglichen Zeitpunkt entschieden, da weder ein wirtschaftlicher Betrieb noch ein attraktives Badeerlebnis für die Gäste erzielbar gewesen wären.

Mitte Juni fiel die Beschränkung der Besucherzahl nach der „Zehn Quadratmeter Liegefläche pro Person“-Formel, es muss nur mehr der Mindestabstand eingehalten werden, und es gilt keine Maskenpflicht mehr in Innenräumen. Auch aufgegossen werden darf in der Sauna, das Wedeln ist aber verboten, und es müssen pro Saunagast vier Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Dass der Wunsch nach einem Hallenbad- oder Saunabesuch durchaus in der Bevölkerung vorhanden ist, zeigte sich schon am ersten Öffnungstag. Am Samstag um 12 Uhr ging es los, rasch waren die ersten Gäste im Becken und in der Sauna unterwegs. Immer wieder kamen Leute vorbei, um sich zu erkundigen, wie das Ganze denn nun abläuft. Parallelen zur Gastro-Wiedereröffnung sind nicht zu verleugnen, wo sich Gäste zunächst nicht sicher waren, wie die Regeln jetzt wirklich ausschauen.

Gast behauptete, Wedeln in Sauna sei anderswo erlaubt

„Ihr habt jetzt wieder offen. Die Sauna auch?“, fragte etwa ein Mann an der Kassa beim NÖN-Lokalaugenschein. „Brauche ich die?“, wollte eine Besucherin mit Maske in der Hand wissen. Immerhin 111 Personen besuchten am Samstag das Thayatal-Vitalbad, 92 am Sonntag. „Das ist für das heiße Wetter am Wochenende nicht schlecht“, zeigt sich Betriebsleiterin Barbara Polt in Anbetracht der Umstände zufrieden. „Es waren viele Touristen hier, Radfahrer und Gäste aus dem JUFA-Hotel, aber auch einige Sauna-Stammgäste“, fasst Polt zusammen.

Die Einhaltung der Corona-Regeln habe reibungslos geklappt, nur in der Sauna wollte ein Gast vom Wedel-Verbot nichts wissen: „Er behauptete, anderswo sei dies erlaubt. Wir halten uns jedenfalls an die Vorschriften, die dem Schutz der Gäste und Mitarbeiter dienen, darum gibt es das bei uns nicht“, stellt Polt klar.

Am Montag war wegen des regnerischen Wetters die Besucherzahl nochmals besser: Bis 17 Uhr wurden 153 Gäste im Bad, 49 in der Sauna gezählt. Es gab auch viele telefonische Anfragen wegen der Regeln.