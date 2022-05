Bargeld bleibt Zahlungsmittel im Bezirk

Werbung

Jahrtausende dauerte die Entwicklung vom Tauschhandel zu unserem heutigen Zahlungsmittel. Ist „Geld“ in seiner Form als Münze oder Papiergeld noch zeitgemäß? Welcher Trend zeichnet sich in der Bevölkerung ab?

„Bargeld ist immer noch vorrangig“, ist Diether Schiefer, Bezirksobmann des Seniorenbundes Waidhofen, überzeugt. Diese Feststellung trifft er nicht nur aus eigener Erfahrung, er beobachtet dies auch bei diversen Seniorenausflügen. „Vor allem bei kleineren Beträgen greift keiner zur Bankomatkarte. Und bei Ausflügen wird auf jeden Fall das Bezahlen mit Bargeld bevorzugt“, erklärt Schiefer, für den durch die immer weiter voranschreitende Schließung von Bankfilialen auch ein weiterer Faktor fehlt: die Kommunikation. „Ich genieße das Gespräch mit einem netten Bankangestellten und bin sicher, dass es auch anderen Menschen so geht. Vor allem für ältere Personen ist es ein Problem, wenn in den kleineren Orten alles geschlossen wird. Der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht die Gesellschaft anderer. Die Entwicklung, wie wir sie derzeit haben, ist nicht zu befürworten“, ist Schiefer skeptisch, dass sich „Plastikgeld“ wirklich durchsetzen wird.

Bargeld ist nicht einfach zu ersetzen

„Wir wollen auf keinen Fall auf Bargeld verzichten“, macht sich auch der Bezirksvorsitzende des Pensionistenverbandes, Leopold Kapeller, für Scheine und Münzen stark. „Natürlich geht niemand gerne mit hohen Beträgen durch die Gegend, aber für den täglichen Einkauf wird auf jeden Fall Bargeld bevorzugt. Auch wenn durch die Corona-Pandemie die Kartenzahlung immer mehr gefordert und gefördert wurde“, sieht Kapeller es als altersdiskriminierend. „Zuerst werden die Bankfilialen geschlossen, dann werden auch die Bankomaten aus den ‚unrentablen‘ Orten entfernt.

Touristen nutzen gerne die Kartenzahlung

Was den Senioren und Pensionisten das Bargeld, das ist für die Touristen die Kreditkarte, so beobachtet von Julia Zwickl vom Gasthaus Stadtkrug in Raabs. Sie spricht vor allem von Radtouristen, die „im Sommer gerne mit Karte zahlen. Sie schätzen es nicht, bei ihren Ausflügen auf ein Bündel Banknoten aufpassen zu müssen oder Münzen mitzuschleppen. Hier geht der Trend eindeutig in Richtung Kartenzahlung, auch wenn es sich nur um kleine Beträge, wie etwa für ein Mineralwasser, handelt.“

In der Gastronomie ist Bargeld ansonsten nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel bei den Gästen, egal ob alt oder jung. „Natürlich bieten wir auch die Möglichkeit, mit Kreditkarte zu bezahlen“, sagt Doris Schreiber von der Waldschenke in Kurzschwarza. Für diesen Service müssen jedoch die Wirte Gebühren leisten. „Ganz verstehen kann ich das nicht. Wir Wirte sind ja keine Bank.“

Neuer Trend: Bargeld vom Supermarkt

Eine weitere Möglichkeit, zu Bargeld zu kommen, gibt es beim Nah- und Frisch-Markt. Hier kann man bei der Bezahlung mit der Bankomatkarte auch gleich Bargeld von seinem Konto abheben. Diesen besonderen Service bieten auch bereits sehr viele weitere Märkte an. „Wir haben damit eine Dienstleistung aufgebaut und bieten eine Alternative zu den geschlossenen Bankstellen und Bankomaten für unsere Kunden, die somit ganz einfach zu Bargeld kommen“, betont Christof Kastner von der Kastner-Gruppe. Auch beim Handelshaus Kiennast hielt dieser Service bereits Einzug. „Auch in vielen unserer Märkte kann man Geld vom Konto beheben.“, heißt es von der Geschäftsleitung.

Egal ob Lebensmitteleinkauf, Gastronomiebesuch, Bahnreise oder die Fahrt zur Tankstelle, so schnell wie zu Beginn der Corona-Pandemie prophezeit, wird Bargeld wohl nicht aus unseren Börserln — und vor allen auch nicht aus unseren Köpfen — zu verbannen sein.

