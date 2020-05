Große Bedenken herrschen bei vielen Priestern aufgrund der Zugangsbeschränkungen bei der Wiederaufnahme der öffentlichen Gottesdienste ab 15. Mai, erzählt Pfarrer Gerhard Swierzek vom Pfarrverband Dobersberg.

Einerseits sei man froh über die Lockerung von 20 auf 10 Quadratmeter pro Person, jedoch sollen alle, die Kirchenbeitrag zahlen, nun um die Plätze kämpfen müssen. „Die Kirche hat sich über die Jahrhunderte bemüht, dass die Leute kommen und sich stärken, und jetzt sind wir zum Wächter geworden, der die Selektion ausführen soll. Das macht uns Priester fast krank“, meint Pfarrer Swierzek etwas verzweifelt. „In der Bibel heißt es ‚Gott ruft sein Volk zusammen‘, nun herrscht eigentlich das Gegenteil von der schönen Idee der Kirche als offene Gemeinschaft.“

Leute sollen sich telefonisch anmelden

Man nehme es trotz allem so wie es ist und habe ein System entwickelt, bei dem sich die Leute telefonisch anmelden sollen. „Wir wollen vermeiden, dass wir überzählige Teilnehmer nach Hause schicken müssen. Wobei es auch problematisch sein kann, wenn jemand anruft, der mit seiner Familie kommen möchte, und es ist nur mehr ein Platz verfügbar“, gibt er zu bedenken. „Die Bischöfe haben den Gläubigen auch Dispens erteilt, dass nach den kirchlichen Geboten die Sonntagspflicht derzeit aufgehoben ist. Das könnte auch dazu führen, dass die Leute dann gleich auf die Messe verzichten, bevor sie um Plätze kämpfen müssen. Die Kirche soll jedoch nicht in der virtuellen Welt bleiben.“

In Dobersberg werden 36, in Gastern 28, in Kautzen 40, in Reibers 32 und in Waldkirchen 20 Gläubige an den Messen teilnehmen dürfen. Es werden wie früher fünf Sonntagsmessen gehalten.

Rund 160 Plätze im Pfarrverband Dobersberg

Wenn kein Platz mehr für diese vorhanden ist, bekommt man ein Angebot für eine der fünf Wochentagsmessen. „Das sind ungefähr 160 Plätze für Sonntagsmessen und nochmal so viele für die Wochentagsmessen“ weist Gerhard Swierzek hin. „Das bedeutet für die Pfarrsekretärin viele Telefonate Woche für Woche.“ Ordner würden dann in der Kirche bei der Sitzplatzverteilung helfen. Regulierend eingreifen werde man bewusst nicht. „Wer sich als Erster meldet, bekommt den Platz. Wir können Eifer nicht kritisieren, es heißt ja auch, wir sollen uns durch das enge Tor zum Himmelreich bemühen.“

Verzicht auf Bittgänge

Bittgänge dürften auch nur mit zehn Personen stattfinden, darum werde man darauf verzichten. Denn keiner wolle als der Auserwählte gelten. In den Sternen stünden auch noch die Erstkommunionfeiern und die Firmungen.

56 dürfen in Raabs in die Kirche

In Raabs dürfen 56 Personen pro Gottesdienst anwesend sein, erzählt Pfarrer Kasimir Tyrka. „Fürs Erste wird der Platz wahrscheinlich ausreichen, da zu

Beginn die Leute noch vorsichtig und skeptisch sein werden“, meint er, „obwohl einige schon auf die Eröffnung warten und sich auf den Gottesdienst

freuen.“

Ein Team werde den Einlass und die Sitzordnung organisieren. Über den genauen Messe-Plan für Aigen und Obergrünbach wisse er noch nicht Bescheid.

In Groß Siegharts wird es den ersten öffentlichen Gottesdienst mit Einschränkungen am 17. Mai geben, berichtet Pfarrer Josef Pichler. Es werden 40 Besucher zugelassen sein. Mit dem Pfarrgemeinderat werde noch besprochen, wie die Regelungen aussehen und kommuniziert werden. „Die Diözese schlägt Eintrittskarten vor, dies ist jedoch alles sehr kompliziert. Wir hoffen, dass diese Situation nicht zu lange andauert“, meint der Stadtpfarrer. „Wir halten uns natürlich an die Vorschriften. Momentan ist es nicht einfach, weil alle paar Tage neue Verordnungen kommen.“ Die Messen in den Dorfkapellen und in Dietmanns würden aus Platzgründen wegfallen. Denkbar wären auch zwei Messen in Groß Siegharts nacheinander.

Öffnung zu früh

Dechant Josef Rennhofer meint, dass die Öffnung viel zu früh komme. Er hätte nicht vor Juli begonnen.