Daniela Obleser hat praktisch einen fliegenden Wechsel vollzogen: Sie hat, wie die Öffentlichkeit, am 29. Juni erfahren, dass sie zur Bezirkshauptfrau in Waidhofen bestellt wird. Noch einen Arbeitstag verbrachte sie in der Horner Bezirkshauptmannschaft – und zwei Tage nach der Entscheidung der Landesregierung bezieht sie jenen Schreibtisch, an dem bisher Günter Stöger Platz genommen hat.

NÖN: Wussten Sie gar nicht im Vorfeld, dass Sie Stögers Nachfolgerin sein werden?

Daniela Obleser: : Fix ist es erst, wenn die Entscheidung in der Sitzung der NÖ Landesregierung getroffen wird. Erst ab diesem Zeitpunkt durfte ich davon ausgehen, dass ich neue Bezirkshauptfrau in Waidhofen werde.

Wie haben sie diesen „fliegenden Wechsel“ erlebt?

Obleser: Es war ein sehr emotionaler Abschied von der Bezirkshauptmannschaft Horn. Natürlich haben sich in den letzten acht Jahren über berufliche Beziehungen hinaus auch freundschaftliche Kontakte entwickelt, innerhalb und außerhalb des Hauses. Heute habe ich um 06.30 Uhr mein „inneres“ Navi auf Waidhofen programmiert und bin losgestartet. Ein paar Umzugskartons stehen noch in Horn. Und ich konnte mich nicht von allen persönlich verabschieden, was ich sehr bedauere. Aber: Wir bleiben Nachbarn (lächelt) .

Wir führen das Interview an Ihrem ersten Arbeitstag in Waidhofen: Wie ist er bisher verlaufen?

Obleser: Ich habe mich von den Mitarbeitern, die ich schon kennenlernen durfte, sehr herzlich aufgenommen gefühlt. Ich habe einen absolut positiven ersten Eindruck erhalten. Von meinem Juristenteam in Waidhofen habe ich zwei ausbilden dürfen: Ich kenne ihre Stärken und es ist schön, mit ihnen arbeiten zu können.

Wie gut kennen Sie den Bezirk Waidhofen?

Obleser: Ich bin seit 2002 im Landesdienst und habe nahezu meine gesamte Juristenzeit an Bezirkshauptmannschaften im Waldviertel verbracht: gleich zu Beginn als Juristin an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd, dann als Bezirkshauptmann-Stellvertreterin knapp acht Jahre im Bezirk Krems und zuletzt in dieser Funktion über acht Jahre im Bezirk Horn. Das Waldviertel ist mir sehr vertraut, besonders das nördliche Waldviertel. Mein großer Wunsch war es daher, an einer Waldviertler Bezirkshauptmannschaft die Leitung zu übernehmen.

Warum gerade das Waldviertel?

Obleser: Weil ich die Region und die Menschen, die hier leben, sehr schätze. So gesehen freue ich mich auf die nächsten Jahre in Waidhofen. Und Jahrzehnte. Jetzt werden sich viele fragen: Wie alt bin ich eigentlich (lacht) ? Ich mach’ kein Geheimnis draus und steh’ dazu: Ich bin 47 Jahre.

War schon in der Studienzeit klar, dass Sie die Laufbahn bis zur Bezirkshauptfrau wählen werden?

Obleser: Nein, gar nicht. Ich wollte zunächst Rechtsanwältin werden, aber ich habe während meiner Studienzeit in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und festgestellt, dass ich nicht in diesem Bereich Fuß fassen möchte. Ich habe dann den Weg eingeschlagen, Richterin zu werden. Schließlich folgte der Ruf in den Landesdienst. Hier war rasch klar, dass ich gern die Laufbahn an einer Bezirkshauptmannschaft beschreiten möchte.

Was ist das Reizvolle daran?

Obleser: Erstens, die Vielfalt der Aufgaben und Tätigkeiten. Zweitens, dass man sehr nah am Bürger und an den Menschen und viel mit ihnen im Kontakt ist.

Sie sind die erste Bezirkshauptfrau in Waidhofen: War es an der Zeit, dass eine Frau übernimmt?

Obleser: Generell finde ich es an der Zeit, dass Frauen in Führungspositionen stehen. Der Landesdienst sollte hier ein Vorbild sein – und das tut er auch. Die Landeshauptfrau unterstützt das sehr. Aber das, was letztlich zählt, ist die Qualifikation.

Tun sich Frauen schwerer als Männer, an die Spitze zu kommen?

Obleser: Schwierige Frage (denkt nach) . Das Wichtigste ist die Qualifikation, ein gewisses Maß an Entschlossenheit, Konsequenz, Zielstrebigkeit und manchmal auch Mut. Das würde ich generell als Anforderungsprofil für Führungskräfte sehen.

Wo liegen die Herausforderungen im Bezirk Waidhofen?

Obleser: Die großen Themen sind aus meiner Sicht die Förderung von Betriebsansiedelungen, die Dezentralisierung und die damit einhergehende Digitalisierung. Man merkt gerade jetzt den Homeoffice-Trend, und das ist eine Chance für den Bezirk: am Land wohnen zu können, ohne jeden Tag in ein städtisches Ballungszentrum zur Arbeit pendeln zu müssen. So können wir den sinkenden Einwohnerzahlen entgegenwirken.

Worauf legen Sie als Bezirkshauptfrau Wert?

Obleser: Loyalität, Zuverlässigkeit und ein wertschätzendes Miteinander.

Was steht in den nächsten Tagen und Wochen an?

Obleser: Ich werde ganz schnell Kontakte zu den Gemeinden und wesentlichen Institutionen des Bezirkes knüpfen. Ich möchte die Bürgermeister und alle Verantwortungsträger möglichst rasch kennenlernen: Corona macht’s derzeit möglich, dass wir persönlich in Kontakt treten können. Ich habe meine Urlaubspläne ad acta gelegt, damit ich die Zeit nutzen kann, in die Gemeinden rauszufahren, um mir einen ersten persönlichen Eindruck von den Sorgen und Nöten, aber auch von den Dingen, die gut laufen, zu verschaffen. Ich habe ein offenes Ohr für Anliegen und werde am Boden der Gesetze eine verlässliche Ansprechpartnerin sein.