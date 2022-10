Blackout: Blaulichtorganisation bestens gerüstet

Ein Blackout ist ein Ereignis, das theoretisch eintreten könnte. Jedenfalls laufen vielerorts massive Vorbereitungen, um bei einem großflächigen Stromausfall gerüstet zu sein. Doch eines ist auf keinen Fall angesagt: Panik zu verbreiten.

In der Marktgemeinde Gastern hat man sich mit dem Thema Blackout bereits auseinandergesetzt. „Wir haben alle Einrichtungen erfasst, die im Notfall eine Notstromversorgung brauchen. In erster Linie geht es dabei um die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“, fasst der Geschäftsführende Gemeinderat und Ortsleiter des Zivilschutzverbandes, Michael Meier, zusammen.

In weiterer Folge sollen für diese Einrichtungen Notstromaggregate angeschafft werden. „Für das Amtsgebäude überlegen wir, eventuell einen Photovoltaik-Stromspeicher mit Hy brid-Wechselrichter zu installieren, um damit eine gewisse Zeit überbrücken zu können“, fügt Meier hinzu. Auch der Ankauf eines größeren Notstromaggregats steht im Raum – hier will man aber noch die im kommenden Jahr anstehenden Förderaktionen abwarten.

„Wir bereiten uns jedenfalls auf ein Blackout-Szenario vor. Wenn es dazu kommen sollte, wird es wichtig sein, in der Gemeinde zusammenzuhalten und sich gegenseitig auszuhelfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in unserer Gemeinde schaffen“, betont Meier.

Jeder einzelne Haushalt ist gefordert

In der Gemeinde Vitis setzt Bürgermeisterin Anette Töpfl auf ein hohes Maß an Information. „Wir sind seitens der Gemeindeeinrichtungen schon gut vorbereitet, haben Pumpenwerke mit Zapfsäulengeneratoren, um bei einem Stromausfall die Versorgung der Gemeindebürger gewährleisten zu können.“ Weiters hebt Töpfl die zahlreichen Möglichkeiten an Informationsveranstaltungen durch das Krisen- und Katastrophenmanagement des Zivilschutzverbundes hervor. „Wir können in der Gemeinde nur einen Teil der Verantwortung übernehmen, auch wenn wir auf eine derartige Notsituation vorbereitet sind und so gut es uns möglich ist, die Feuerwehren mit Förderungen bei der Anschaffung von Notstromaggregaten oder bei sonstigen erforderlichen Ausgaben zu unterstützen. Letztendlich wird es aber auch für jeden einzelnen Haushalt notwendig sein, sich auf einen Blackout mit entsprechenden Maßnahmen vorzubereiten.“

Waidhofen ist Pilotbezirk in der Blackout-Vorsorge

„Hinsichtlich Blackout ist der Bezirk Waidhofen als Pilotbezirk tätig. Die Vorbereitungen sind bereits sehr weit vorangeschritten und zwar in mehreren Richtungen“, erklärt Kurt Liball vom Bezirks-Feuerwehrkommando.

Die Feuerwehrhäuser sollen als erste Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen. Damit hier Informationen an die Bevölkerung weitergegeben werden und auch im Notfall die Feuerwehren helfen können. Dazu werden Einspeisestellen bei den Stromanlagen eingebaut, sodass eine „Fremdstromversorgung“ der FF-Häuser mit Aggregaten möglich ist. Weiters gibt es eine Ankaufsaktion für Notstromaggregate, um die Feuerwehren auch auszurüsten, diese Möglichkeit hat auch schon eine Vielzahl der Feuerwehren genutzt.

Auch die Nachrichtenverbindung ist laut Liball ein wichtiger Punkt. „Es werden schwerpunktmäßig drei Sendeanlagen (und zwar in Waidhofen, Groß Siegharts und Karlstein) die Versorgung des Digitalfunkes übernehmen. Hier werden drei Notstromaggregate seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos organisiert, die nur für diese drei Sendeanlagen vorgesehen sind. Auch die laufende Betreuung erfolgt durch die Feuerwehren. Diese Sendeanlagen stehen auch den anderen Einsatzeinheiten, wie z.B. Polizei, Rettung, Behördenfunkt, etc. zur Verfügung.“

Wichtig für die Bevölkerung ist auch die Eigenvorsorge. So ist es am Beginn extrem wichtig, dass sich die Haushalte für ein paar Tage (optimal wäre für ca. zehn Tage) im Wesentlichen selbst versorgen können. Denn eine gesamte Versorgung der Bevölkerung zu organisieren wäre nahezu unmöglich.

„Abstand sollte auch davon genommen werden, hier nicht genehmigte oder veraltete und nicht gewartete Heizungsanlagen in Betrieb zu nehmen, da von diesen Anlagen eine große Brandgefahr ausgeht“, warnt Liball. „Es gibt noch keine praktische Erfahrung mit einem Blackout, aber die Feuerwehren des Bezirkes sind dafür schon jetzt bestens gerüstet.“

