Bei einer Besichtigungstour zeigte Waldverbandsobmann Franz Fischer Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und dem diese Woche zurückgetretenen Präsidenten der Landwirtschaftskammer NÖ, Hermann Schultes, die in diesem Ausmaß noch nie da gewesenen Wald-Schäden durch die Borkenkäfer-Plage.

Fischer war mit Pernkopf und Schultes sowie dem Waidhofner Kammerobmann Nikolaus Noe-Nordberg in den Bezirken Horn und Waidhofen unterwegs. „Es ist definitiv eine Katastrophe, wir müssen den Wald Hektar-weise umschneiden, jeder Festmeter Holz ist derzeit rund 50 Euro weniger wert, das heißt, der Schaden beträgt pro Hektar rund 15.000 Euro“, rechnet Fischer vor. Da derzeit alleine im Bezirk Waidhofen zirka 3.000 Festmeter pro Tag umgeschnitten werden, gehen jeden Tag mindestens 100.000 Euro an Vermögenswerten verloren. Die Erklärung für die Borkenkäfer-Plage ist für Fischer ebenfalls einfach: „Es war ein schneearmer Winter, es gab zu wenig regen und es war zu heiß. Daher starteten die Bäume im Frühjahr ohne Kraft.“

„Das einzige, das helfen würde, wäre Niederschlag, viel Regen“ Franz Fischer, Obmann des Waldverbands Niederösterreich

Derzeit ist laut Fischer bereits die vierte Borkenkäfer-Generation in diesem Jahr geschlüpft. In „normalen Jahren“ schlüpfen lediglich zwei Generationen. Diese vierte Generation wird noch heuer gesunde Bäume befallen, wenn das Wetter so schön bleibt, wie derzeit vorhergesagt wird. „In den gesunden Bäumen werden die Käfer überwintern und nächstes Jahr geht es weiter so wie heuer“, befürchtet Franz Fischer. Dadurch ist auch nicht absehbar, wann und ob überhaupt ein Ende dieser Katastrophe kommt. „Das einzige, das helfen würde, wäre Niederschlag, viel Regen“, stellt Franz Fischer nochmals klar.

Perspektive ist für Jahrzehnte weg

Durch die Tatsache, dass derzeit so viele Waldflächen gerodet werden müssen, ist aber auch die Perspektive für die Waldbesitzer für die nächsten Jahrzehnte weg.

Fischer ortet auch den Willen der Politik, den Waldbesitzern zu helfen. „Doch alle Maßnahmen können maximal bei der Wiederaufforstung unterstützend sein“, ist ihm bewusst.

Betroffen von der Katastrophe sind vor allem die Bezirke Waidhofen und Horn, aber auch die anderen Bezirke Gmünd, Zwettl und Krems, wenngleich nicht in denselbem Ausmaß.

„Diese Katastrophe ist nicht nur für die Waldbesitzer ein Problem, sondern für die gesamte Gesellschaft. Schließlich ist der Wald auch als Erholungsraum wichtig, für den Klimaausgleich und natürlich auch für den Tourismus“, gibt Fischer zu bedenken.

Auch Wiederaufforstung wird sehr schwierig

Auch die Wiederaufforstung wird nach Meinung des Waldverbandsobmanns nicht so einfach werden. „Auch kleine Bäume brauchen Wasser“, hebt er hervor. Das von vielen geforderte Umsteigen auf andere Baumarten bringt ebenfalls Probleme mit sich. Dafür kämen von den Nadelbäumen Tannen, Lärchen, Douglasien in Frage. „Da ist aber die Bewirtschaftung schwieriger, weil man als Schutz vor Wildverbiss Zäune braucht“, gibt Fischer zu bedenken. Und Laubbäume wie Ahorn oder Eiche müssen intensiver als Fichten gepflegt werden. „Allerdings, die Vielfalt im Wald wird nun wieder größer werden“, ist sich Fischer sicher.

Rasche Hilfe verspricht die EVN den Waldbauern. Die will „Käferholz“ zu Naturwärme umwandeln. Noch heuer sollen 5.000 Schüttraummeter für Naturwärme verwendet werden, Sammelpunkt dafür wird das EVN-Biomasseheizwerk Allentsteig sein.

„Wir setzen bei allen unseren Biomasseheizwerken auf Holz von regionalen Landwirten und Waldbesitzern. Dabei verarbeiten wir immer wieder „Schadholz“ aus den umliegenden Wäldern. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation haben wir gemeinsam mit dem NÖ Waldverband eine Schwerpunktaktion für das Waldviertel gestartet. Für die Betroffenen bedeutet das eine schnelle Hilfe. Für uns ist das Holz wertvolles Rohmaterial zur nachhaltigen Produktion von Wärme für unsere Kunden“, so Günter Hagen, Biomasse-Einkäufer der EVN Wärme.

Durch die enge Kooperation der EVN mit der regionalen Land- und Forstwirtschaft bleibt die Wertschöpfung der Region erhalten. Die EVN setzt ausschließlich auf regionale Biomasse und arbeitet nur mit österreichischen Partnern. Mit einem Einsatz von rund 1,5 Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.

Dieser-Wais übergab Petition an Sobotka

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP) fordert in einer an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka übergebenen Petition, dass es durch eine Zwischenfinanzierung ermöglicht wird, dass die Betreiber von Kraft-Wärme-Kupplungen weiterhin mit Schadholz Strom erzeugen können. Derzeit gibt es nämlich keine Regelung für den Hackschnitzel-Preis bei den Kraft-Wärme-Kupplungen, weil die bestehende Regelung ausgelaufen ist bzw. ausläuft. Eine neue Regelung soll es aber erst mit den neuen ÖkostromGesetz geben, das vermutlich erst 2020 kommen wird.