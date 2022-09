Bundespräsidentenwahl 2022: Van der Bellen als Sieger prognostiziert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 9. Oktober wählt Österreich den Bundespräsidenten. Geht es nach den meisten von der NÖN befragten Vertretern aus Kultur und Politik, dann dürfte Alexander Van der Bellen dieses Amt weiter ausführen können. Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft gibt es im Bezirk insgesamt 21.595 wahlberechtigte Personen.

Voll überzeugt

„Es gibt niemanden, der Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Wasser reichen kann. Ich werde ihn wählen, denn er hat seine Arbeit gut gemacht“, stellt Günther Gross von der Kunstfabrik Groß Siegharts klar. Er hoffe, dass der amtierende Bundespräsident gleich bei der Wahl am 9. Oktober über 50 Prozent der Stimmen erhalten wird und somit kein weiterer Wahlgang mehr notwendig wird. „In den vergangenen Jahren hat man gesehen, wie wichtig es ist, im Land ruhig zu arbeiten. Das hat einfach gepasst“, sagt Gross.

Grünen-Bezirkssprecher Martin Litschauer sieht VdB vorn. Foto: Christian Dusek

Das unterstreicht auch der Nationalratsabgeordnete der Grünen, Martin Litschauer: „Da Alexander Van der Bellen wieder zur Wahl antritt und ein Großteil der Bürger die Meinung vertritt, dass er sein Amt umsichtig ausführt, bestand vermutlich für die ÖVP und die SPÖ kein Grund, weitere Kandidaten ins Rennen zu schicken.“ Laut dem Grün-Mandatar handle es sich generell um eine Personenwahl und nicht zwingend um die Wahl von Parteivertretern. „Für mich ist klar, dass Alexander Van der Bellen diese Wahl gewinnen wird, ich werde ihn natürlich auch unterstützen“, sagt Litschauer, der nicht abschätzen könne, wie hoch die Wahlbeteiligung am 9. Oktober sein wird. „Es wäre aber gut, wenn viele zur Wahl gingen. Dass der Bundespräsident eine nicht unbedeutende Funktion innehat, konnte man in den vergangenen Jahren ja sehen.“

Van der Bellen dürfte bleiben

ÖVP-Bezirksparteiobmann Eduard Köck rechnet mit Van der Bellen. Foto: Michael Schwab

Für Eduard Köck, ÖVP-Bezirksobmann, Bundesrats-Abgeordneter und Bürgermeister der Gemeinde Thaya, ist es durchaus in Ordnung, dass seine Partei auf einen eigenen Kandidaten verzichtet hat. „Dadurch wären nur unnötige Kosten entstanden.“ Denn auch er geht davon aus, dass Alexander Van der Bellen wieder das Rennen machen wird. „Bisher ist immer ein amtierender Bundespräsident wiedergewählt worden.“

SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Kopecek hätte gern Präsidentin. Foto: Franz Irschik

Ähnlich sieht das auch Christian Kopecek der Bezirksobmann der SPÖ: „Ich wünsche mir nur, dass es zu keiner Stichwahl wie vor sechs Jahren kommt. Der damals sehr knappe Ausgang hat Unmut eingebracht, viele Wähler waren enttäuscht“, meint Kopecek, der sich generell eine Frau als Bundespräsidentin wünschen würde. „Eine Frau packt Probleme anders an.“

Er selbst werde – so wie immer – auch am 9. Oktober wählen gehen: „Das Wahlrecht haben unsere Vorfahren mit viel Schweiß erkämpft, und deshalb sollte es für jeden Staatsbürger normal sein, zu einer Wahl zu gehen.“ Bei der kommenden Wahl gehe er aber von einer geringen Wahlbetei ligung aus: „Aufgrund der Entwicklungen und Probleme ist eine gewisse Politikmüdigkeit in der Bevölkerung zu verzeichnen.“

Stichwahl vorprogrammiert?

FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl erwartet Stichwahl. Foto: Gregor Semrad

Landesrat Gottfried Waldhäusl von der FPÖ erwartet sich noch kein fixes Ergebnis am Wahlsonntag: „Es wird zu einer Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen und unserem Kandidaten Walter Rosenkranz kommen.“ Dass bei dieser Stichwahl die Wahlbeteiligung höher sein werde als beim Wahlgang am 9. Oktober, erwarte er: „Da geht es ja um den Sieger.“ Waldhäusl selbst wird am Wahlsonntag auch aktiv tätig sein – in der Katastralgemeinde Hollenbach.

Weniger Wahlsprengel

Seitens der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen wurde bestätigt, dass bei der Bundespräsidentenwahl einige Wahlsprengel zusammengelegt werden. „In vier Gemeinden ist das so. Gab es bei der Nationalratswahl 2019 noch 109 Wahlsprengel im Bezirk, so sind es bei dieser Bundespräsidentenwahl nur mehr 91. In zwei Gemeinden wurden die Wahlzeiten geringfügig verlängert.“ erklärt Bezirkshauptfrau Daniela Obleser. ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Anette Töpfl ergänzt: „Wir haben es doch geschafft, ausreichend Wahlhelfer zu finden. Es wird generell immer schwieriger, freiwillige Helfer zu finden.“

