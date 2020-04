Viele Chöre wurden durch die Corona-Krise aus den Proben für geplante Frühjahrskonzerte gerissen.

„Wir haben alle Aktivitäten auf Eis gelegt. Die Sänger leiden auch darunter und freuen sich schon, wenn es wieder losgeht und wir gemeinsam singen können,“ berichtet Chorleiterin Ilse Bernhard vom gemischten Chor Waidhofen. „Wir hätten im Juni ein Konzert gehabt, für das die Proben schon liefen. Das können wir im Herbst nicht nachholen, da dann mit den Proben für das Weihnachtskonzert begonnen werden muss.“

Gegenbesuch fällt flach

Auch ein Gegenbesuch zu dem Festival „Aufhorchen“ im Juni in Hollabrunn stand auf dem Plan. Auch der Alber-Reiter-Chor probt nicht, dieser hat jedoch erst im November ein Konzert angesetzt. „Privaterweise hätte ich noch in einem überregionalen Chor als Gastsängerin eine Beethoven-Messe zu Pfingsten in St. Florian gesungen, darum ist mir sehr leid“ meint Ilse Bernhard. „Ich habe mir schon das Verdi-Requiem auf CD angehört, dass wir mit dem überregionalen Chor aufgeführt haben, weil mir das Singen abgeht“, erzählt die Chorleiterin.

Zusammensein fehlt

Außerdem habe der Chor auch eine soziale Komponente, und das gesellige Zusammensein fehle natürlich auch. Sie versuche, dies mit einer WhatsApp-Gruppe ein wenig auszugleichen.

Die Singgemeinschaft Gastern hätte im Juni auch ein Konzert gehabt, erzählt Obfrau Gabriele Lieb. „Wir hängen gerade etwas in der Luft, denn wir sind auch gleichzeitig ein Kirchenchor. Ein gemeinsamer Liederabend mit einem zweitem Chor war geplant, und im Mai wäre auch die Firmung mit Bischof Alois Schwarz gewesen, die der Chor musikalisch umrahmt hätte.“

Singen über Videokonferenz nicht wirklich möglich

Nach Corona sei angedacht, kein Konzert zu geben, sondern eventuell ein gemeinsames Singen und Beisammensein. Aber zur Zeit könne man noch nicht abschätzen, wann so etwas möglich sein wird. „Ich denke, dass den Mitgliedern das Singen schon fehlen wird, da auch einige ältere Alleinstehende dabei sind, die jetzt viel alleine zu Hause sind. Über WhatsApp sind wir in Verbindung, aber singen über Videokonferenz ist nicht wirklich möglich“, meint die Obfrau.

Chorleiterin darf nicht nach Österreich kommen

Besonders verzwickt ist die Lage beim gemischten Chor Raabs, berichtet Obmann Günther Gamsriegler: „Wir haben mit Helena Šimánková eine tschechische Chorleiterin, die auf noch nicht absehbare Zeit nicht nach Österreich kommen darf. Darum wissen wir überhaupt noch nicht, wie es weitergehen wird.“

Für heuer wäre ein gemeinsames Konzert im Mai mit dem Männergesangsverein Hirschbach geplant gewesen. Natürlich seien auch sie schon in der Probenphase gewesen. Ob das Konzert im Spätherbst noch möglich sein wird, könne man aufgrund der besonderen Situation der Chorleiterin noch nicht sagen. Da viele Mitglieder der Risikogruppe angehören, sei man sowieso besonders vorsichtig. „Selbstverständlich geht uns das Singen ab, weil es ja nicht nur aus Proben besteht “, meint der Obmann.

Bezirksjugendsingen: Ein dreiviertel Jahr Arbeit umsonst

Besonders enttäuscht ist Gertrude Jäger über die endgültige Absage des Bezirksjugendsingens, das nur alle drei Jahre stattfindet.

Die Lehrerin der Neuen Mittelschule Waidhofen organisiert bereits zum fünften Mal die Veranstaltung. „Ich habe vom Jugendreferat und dem Fachinspektor für Musik die Information bekommen, dass die Veranstaltung voraussichtlich nächstes Jahr nachgeholt wird. Da es keine Möglichkeit zum Proben gibt und man nicht weiß, wie lange die Beschränkungen anhalten werden“, erzählt Gertrude Jäger. „Es war alles vorbereitet, auch die besonderen Holz-Pokale mit eingebranntem Datum. An die 400 mitwirkende Schüler aus 13 Schulchören hätten im Stadtsaal ihr Können beweisen dürfen. Auch ein Lehrerchor mit 40 Lehrern wäre dabei gewesen. Es ist zwar ein dreiviertel Jahr unentgeltliche Arbeit umsonst gewesen, aber die Veranstaltung kann man nachholen. Andere trifft die Krise härter.“