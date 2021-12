Christbaumverkauf: Nordmanntanne ist Allrounder

Alle Jahre wieder steht in der wohl besinnlichsten Zeit des Jahres eine besondere Entscheidung vor der Tür. Während die inneren Werte ausnahmsweise eine eher untergeordnete Rolle spielen, soll er mit Optik, einem sanften Nadelkleid und Langlebigkeit die Herzen am Heiligen Abend höherschlagen lassen: der Christbaum. Die NÖN hat sich umgehört, wie der Verkauf in diesem Jahr angelaufen ist, welche Baumart der unangefochtene Allrounder ist und was es bei der Lagerung zu beachten gilt.

Bäume mondgeschlägert

„Alle unsere Christbäume aus unserem eigenen Waldbestand in Dobersberg sind mondgeschlägert worden, da wir so eine besonders lange Haltbarkeit der Nadeln erzielen können“, erzählt Jakob Bauer von der Baumschule Bauer in Merkengersch. Diese bewährte Tradition behalten sie schon seit Jahren bei, fast genauso wenig hat sich auch am Verkauf der beliebten Nadelbäume geändert. „Um die 100 bis 150 Stück Christbäume verlassen in einer Saison unsere Baumschule“, führt Bauer fort. Während die Nachfrage der Christbäume einen konstanten Verlauf verzeichnet, steht Tannenreisig umso höher im Kurs, da zu Hause gerne selbst Hand angelegt wird. Der Christbaumverkauf sei am 8. Dezember gut angelaufen, wie gewohnt habe er 15 bis 20 Kundschaften gleich am ersten Tag begrüßen dürfen. Immerhin durfte die Baumschule als landwirtschaftlicher Betrieb auch während des Lockdowns geöffnet bleiben, das hat sich mittlerweile herumgesprochen.

„Uns kennt fast alles, was Hand und Fuß hat“, sagt Edeltraud Schierl, denn immerhin ist sie schon seit Ende der 1980er Jahre im Christbaumgeschäft. Viele Kunden sind ihr bis heute treu geblieben. Auch am EKZ-Parkplatz ist man mit dem Verkaufsstart am 3. Dezember sehr zufrieden und zuversichtlich, dass rund 600 Christbäume ein „Zuhause“ finden werden. Bis zum Heiligen Abend können täglich von 9 bis 17 Uhr Christbäume erworben werden. „Zurückhaltung der Kunden merkt man nicht aufgrund der Pandemie, sie ist eher dem Wetter geschuldet“, sagt Dietmar Holzmüller vom Christbaumverkauf am EKZ-Parkplatz schmunzelnd während sich eine Schneeflocke nach der anderen auf seiner Schulter niederlässt. Zurückhaltung oder gar Angst aufgrund der aktuellen Infektionen nimmt auch Jakob Bauer nicht wirklich wahr.

Nordmanntanne ist Allrounder

Ganz anders sehe das aber mit der Wahl der Baumart aus, hebt der Inhaber der Baumschule Bauer hervor: „Es gibt kaum noch eine Nachfrage nach verschiedenen Nadelbäumen. Während die Nordmanntanne der unangefochtene Allrounder in Bezug auf Haltbarkeit, Optik und nicht stechende Nadeln ist, geht die Kiefer im Laufe der Zeit auf und die Blaufichte habe vergleichsweise sehr stechende Nadeln.“ Beim Christbaumverkauf von Familie Schierl am Gelände von Eisen Roth gibt es neben den Tannen auch kleine Mengen an Föhren und Korktannen. Letzere ist eine Kreuzung aus einer Blaufichte mit den Nadeln der Tanne.

Ausgetrocknete Fichten verlieren Nadeln

Auch der Christbaumverkauf am EKZ-Parkplatz in Waidhofen setzt auf die altbewährten Nadeln der Nordmanntanne aus eigenen niederösterreichischen Kulturen von Familie Koller aus Pfaffenschlag. „Normal haben wir auch Blaufichten zum Verkauf angeboten, da sie mehr Harz in sich tragen und somit mit einem viel intensiveren Nadelbaumgeruch bestechen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage aber enorm zurückgegangen – kaum mehr als zwei Kundschaften pro Saison fragen danach“, wiegt Dietmar Holzmüller die Vorteile von Fichten ab. Sobald Fichten ihren Wasservorrat aufgebraucht haben, legen sie ihr Nadelkleid vollständig ab. Dem gegenüber trocknen Nordmanntannen in den meisten Fällen nur aus und behalten ihre Nadeln. „Worauf das wirklich ankommt, weiß keiner. Da haben viele Faktoren ihre Finger im Spiel“, ist sich Edeltraud Schierl sicher. Sie habe schon beobachtet, dass zwei Bäume vom selben Standort am selben Tag gefällt worden sind und ein Baum die Nadeln abgeworfen habe, der andere aber nicht.

Im Hinblick auf die Lagerung empfiehlt sich ein kühler Ort im Freien mit hoher Luftfeuchtigkeit, da der Baum auch über die Nadeln noch Feuchtigkeit aufnimmt. Somit trotzt er auch problemlos dem Schnee und Regen und profitiert sogar noch davon. Sofern kein geeigneter Lagerplatz im Freien zur Verfügung steht, kann der Stamm auch in einen Wasserkübel gestellt werden. Diesbezüglich hat Dietmar Holzmüller vom Christbaumverkauf Koller (EKZ-Parkplatz) noch einen Tipp auf Lager: „Auch nach dem Fällen zieht der Baum noch Wasser über die Rinde, genauer gesagt über die Kambiumschicht. Diese Gewebeschicht befindet sich zwischen dem Holz und der Rinde und ist für das Dickenwachstum verantwortlich.“ Es empfiehlt sich deshalb darauf zu achten, dass das Wasser auf jeden Fall über die Rinde reicht. Idealerweise sollte der Christbaum auch aufrecht gelagert werden.

Baum rechtzeitig kaufen

Sofern man diese Tipps beachtet, rät Jakob Bauer dazu, diesen gleich Anfang Dezember zu kaufen, da die Auswahl noch am größten ist. Edeltraud Schierl spricht sich bei korrekter Lagerung für einen Christbaumkauf etwa 10-14 Tage vor Weihnachten aus.