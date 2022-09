Christoph Kadrnoschka ist Bauer aus Leidenschaft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Christoph Kadrnoschka ist der neue Obmann der Bezirksbauernkammer Waidhofen. Kadrnoschka ist seit zwölf Jahren in der Kammer tätig, die letzten sieben Jahre als Kammerobmann-Stellvertreter. Dadurch ist er mit der Materie und den Aufgaben durchaus vertraut. Dennoch war die Entscheidung, als Obmann zur Verfügung stehen zu wollen, gut überlegt. Denn es sei ein sehr zeitintensives Amt, und er habe neben dem Betrieb auch drei Töchter, von denen die Älteste jetzt mit der Schule beginne.

Während Studiums Betrieb aufgebaut

Christoph Kadrnoschka ist Landwirt aus Leidenschaft und es mache ihm Spaß, für seine Berufsgruppe da zu sein. Schon im Kindergarten wollte er Feuerwehrmann, Landwirt und Jäger werden. Mittlerweile hat er sich alle drei Wünsche erfüllt. Kadrnoschka ist 1975 geboren. Er war im letzten Jahrgang, der noch in Oberdorf in die Volksschule ging. Danach ging es in die Hauptschule Raabs, weiter in die Landwirtschaftsschule Wieselburg, dann studierte er an der Universität für Bodenkultur Wien.

Schon während des Studiums hat er seinen Betrieb in Oberpfaffendorf aufgebaut. Sein Vater war Lehrer, darum hat er den Betrieb vom Großvater übernommen. „Meine beiden Großväter waren Landwirte“, erklärt Kadrnoschka. „Einer war im Krieg in Russland in Gefangenschaft. Dort hat er die russische Erde kennengelernt. Er sagte immer, wenn die Russen landwirtschaftliche Produkte erzeugen, brauchen wir mit den Böden im Waldviertel keine Landwirtschaft mehr betreiben. Das hat keine Zukunft.“

Vom Großvater mütterlicherseits kam jedoch ein anderer Einfluss. Dieser habe immer mit Stolz zu ihm gesagt, mit dieser Erde ernähren wir die Menschen. Die Landwirtschaft decke die Grundbedürfnisse ab. „Letztendlich habe ich mich an beide gehalten“, meint Kadrnoschka. „An den einen, der sagte, du musst etwas lernen. Das habe ich getan, bin aber trotzdem Landwirt geworden.“ Kadrnoschka hat auf den Flächen vom Großvater aufgebaut und durch Zukauf und Pacht erweitert. Seit 1998 betreibt er biologischen Ackerbau und war damit einer der ersten, der umgestellt hat. Seine Hauptkulturen sind Dinkel, Weizen, Öllein und Hafer.

Die größten Herausforderungen in der Landwirtschaft sieht er in dem kriegsbedingt volatilen Markt und dem Ausstieg aus der fossilen Energie. „Bis jetzt war es so, dass Gas oft die billigste Energie war, darum sind viele Gasheizungen gebaut worden“, erklärt Kadrnoschka. „Hackschnitzel könnten eine Alternative werden.“

Keine Agrarfabriken

Die Zukunft der Landwirtschaft sieht er nicht in Agrarfabriken mit zig-tausenden Hektar, wie es sie auch in der Nähe in Tschechien gibt, sondern in kleineren Vollerwerbsbetrieben. Die seien seiner Meinung nach auch Krisensicherer. Die spezielle Herausforderung im Bezirk sei die Marktferne. Denn die verarbeitende Industrie sei weit weg von hier. „Durch die Zentralisierung entstehen lange Transportwege. Aber vielleicht ändert sich da durch die höheren Transportkosten wieder etwas“, hofft Kadrnoschka.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.