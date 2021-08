Schwimmen kann Leben retten. Diese Erkenntnis ist nichts Neues. Mit einem umfangreichen Angebot an öffentlichen Schwimmkursen oder Schwimmunterricht in Schulen wird versucht, möglichst jedem Kind die nötigen Techniken für einen sicheren Badeausflug mitzugeben. In Coronazeiten gestaltete sich das jedoch als schwierig. So mussten zahlreiche Kurse verschoben oder abgesagt werden.

So auch die Schwimmkurse von Silvia Kugler in Vitis, Raabs und Dobersberg. „Eigentlich musste ich alles absagen. Im vorigen Sommer konnte ich einige Kurse nachholen, aber seitdem habe ich auch keinen neuen Kurs mehr gestartet“, erzählt sie. Im September soll es aber nach einem Jahr Pause wieder mit Babyschwimmkursen in Raabs weitergehen. Die Nachfrage sei trotz oder gerade aufgrund von Corona ungebrochen hoch. Warum trotzdem viele Kinder nicht schwimmen können, liege laut ihr ganz und gar nicht am Schwimmkursangebot. „Ich glaube eher, es liegt an der Faulheit mancher Eltern“, betont Kugler.

Abgebrochene Kurse im Sommer nachgeholt

Auch das Baby- und Kleinkinderschwimmen von Ulli Hengstberger in Vitis, Groß Gerungs und Zwettl musste während der Lockdowns lange ruhen. Ein Neustart noch im Juni stellte sich als nicht machbar heraus. „Zwei meiner Bäder sind Schulbäder und im Zwettlbad waren im Juni keine Gruppen erlaubt“, schildert Hengstberger. Über den Sommer konnte sie schließlich doch einige abgebrochene Kurse nachholen.

In Vitis und Groß Gerungs geht es dagegen erst im Herbst wieder ins Schwimmbecken. „Ich hoffe, dass ich dann wieder halbwegs normal starten kann“, meint die Schwimmlehrerin. Eines ist schon jetzt deutlich ersichtlich: De Warteliste ist ewig lang. Das sei auch nicht erst seit Corona so. „Das Interesse ist in den letzten Jahren immer hoch gewesen“, sagt Hengstberger.

Im Freibad Allentsteig geht es ebenfalls weiter

Ein erster Schwimmkurs nach dem Lockdown wurden bereits von der Wasserrettung Allentsteig organisiert. „So langsam läuft es wieder an“, erzählt Obmann Reinhard Tauber. Dass jetzt lange Pause war, sei natürlich ein großer Einschnitt gewesen. Umso wichtiger, dass die Kinder schnell wieder strampeln dürfen. „Jedes Kind sollte schwimmen können“, betont Tauber.

Die Erfahrungen der Wasserrettung zeigen nämlich, dass die Einsatzzahlen steigen. In der Realität habe das aber laut Tauber nur wenig mit Nicht-Schwimmern zu tun. „Meistens entstehen unsere Einsätze aufgrund der Unachtsamkeit an den Badeseen und –teichen. Da springt beispielsweise mal jemand am Stausee Ottenstein von einem Felsen und verletzt sich“, erklärt Tauber.

Auch Kreislaufprobleme oder Blackouts im Wasser seien oft Auslöser für einen Rettungsruf. Aufgrund von Corona hätte sich der Ansturm auf die Seen vervielfacht, wodurch auch selbstredend die Unfälle gestiegen seien.