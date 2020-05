Auch wenn der Corona-Härtefallfonds für Klein- und Einpersonenunternehmen in der zweiten Phase deutlich verbessert wurde, gibt es immer noch Unternehmer, die durch die Finger schauen.

Schwab Steuerberater Thomas Lebersorger warnt, dass Neugründer und Firmen mit geringen Gewinnen – etwa wegen getätigten Investitionen – nur wenig Geld aus dem Härtefallfonds erhalten.

Das berichtet der Waidhofner Steuerberater Thomas Lebersorger im Gespräch mit der NÖN. Denn die Kriterien, um Anspruch auf Mittel aus dem Fonds zu haben, sind gerade für neu gegründete Unternehmen und Firmen, die in den letzten Jahren wenig Gewinn gemacht haben, eine echte Hürde. „Wer vor einem oder zwei Jahren ein Unternehmen gegründet hat, der ist froh, wenn er mit einer schwarzen Null über die Runden gekommen ist. In der Aufbauphase eines Unternehmens wird viel investiert, da gibt es dann kaum oder keinen Gewinn und in der Folge auch kaum Geld aus dem Härtefallfonds“, führt Lebersorger aus.

Nur 500 Euro für Neugründer

Das Gleiche gilt für Neugründer, die erst heuer ihr Unternehmen eröffnet haben. Da gibt es selbst in der Phase II nur 500 Euro. Auch wer beispielsweise wegen Investitionen in seinen Betrieb oder oder wegen einer schlechten Auftragslage wenig Gewinn gemacht hat, kommt nicht richtig zum Zug. Ein weiteres Pro blem sieht Lebersorger bei Handwerkern, die im Februar und März noch gut mit Aufträgen ausgelastet waren.

Handwerker könnten um Hilfe umfallen

„Da trudeln jetzt im April und Mai die Zahlungen der letzten Rechnungen von den Kunden ein, das Einkommen fällt also nicht schlagartig auf Null. Gleichzeitig brechen jetzt aber die Aufträge und damit das Einkommen für die späteren Monate weg – mit Pech endet vorher der Härtefallfonds (derzeit ist der 15. Juni vorgesehen, Anm.), und diese Leute schauen durch die Finger“, kritisiert Lebersorger. Es seien daher aus seiner Sicht Nachbesserungen sowohl für solche Fälle als auch für Neugründer notwendig.

Der Steuerberater ist sich auch sicher, dass Corona zu einer gewissen Marktbereinigung führen wird. Unternehmen, die sich schon vor der Krise nur mit Mühe über Wasser halten konnten, seien in Gefahr. „In welchem Ausmaß das ein wird, darüber traue mich heute aber noch nicht einmal spekulieren, da hängt auch viel davon ab, wie schnell es mit der Lockerung der Maßnahmen wieder bergauf geht“, blickt Lebersorger in die Zukunft.