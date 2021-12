Corona-Impfung: Noch Luft nach oben

Es sind keine schlechten Zahlen, die Waidhofen zum Thema Impfen vorweisen kann. Rund 72 Prozent der Bevölkerung ließ sich laut Notruf NÖ bisher zumindest ein Mal impfen. Vollimmunisiert sind etwas über 69 Prozent. Der Bezirk liegt damit im Vergleich zum restlichen Niederösterreich im Mittelfeld. An den landesweiten Spitzenreiter Mistelbach mit 79,7 Prozent bei den Erstimpfungen fehlt aber doch noch ein Stück.

„Natürlich ist da noch Luft nach oben. Wenn wir die Pandemie hinter uns lassen wollen, kann die Impfquote nicht hoch genug sein“, betont Bezirksobfrau Daniela Obleser. Gut angelaufen seien jetzt jedenfalls die Drittimpfungen. „Angesichts möglicher Mutationen, Stichwort Omikron, ist das ein Gebot der Stunde“, meint sie.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Auch für Hausärztesprecher Karlheinz Schmidt steht der Bezirk relativ gut da. „Alle Kassenärzte im Waidhofner Bezirk impfen. Auch der Impfbus zieht offenbar, was zumindest ich am Beginn nicht gedacht hätte“, schildert Schmidt. Sehr positiv hebt er auch die wiedereröffnete Impfstraße in der Waidhofner Wirtschaftskammer hervor: „Gott sei Dank gibt es die wieder. Alle Mittel zu höheren Impfzahlen sind willkommen. Selbst unterschwellige Angebote, die zum Impfen motivieren, können helfen.“

Etwas hinterher ist der Bezirk trotzdem bei den Drittimpfungen. 23,5 Prozent der Bevölkerung holten sich bereits den dritten Stich ab. Andere Bezirke sind hier schon jenseits der 30 Prozent-Marke angelangt.

Karlheinz Schmidt sieht das allerdings nicht als großartiges Problem an: „Es mag daran liegen, dass die empfohlene Zeit zwischen den Impfungen jetzt verkürzt wurde. Wenn man sich die Impfstraße in Waidhofen aber anschaut, sieht man, dass sich verhältnismäßig viele bereits die dritte Impfung holen. Ich glaube, dass wir schnell wieder nachkommen, auch wenn wir jetzt noch hinten sind.“

Karlheinz Schmidt: Enkelkinder schon geimpft

Als wichtigen Teilaspekt sieht Schmidt auch die gerade anlaufende Impfung für Kinder ab 5 Jahren an. „Meines Erachtens ist die Impfung von Kindern enorm wichtig, um die Herdenimmunität zu erreichen. Meine Enkelkinder im Alter von 6 und 8 Jahren habe ich bereits geimpft.“

Wenn man sich die Situation im Bezirk noch etwas genauer anschaut, fällt auf, dass auch zwischen den Gemeinden erhebliche Unterschiede bei der Durchimpfungsrate herrschen. So führt die Gemeinde Raabs mit 78 Prozent bei den Erstimpfungen das Feld vor Dietmanns (77 Prozent) und Groß Siegharts (75,7 Prozent) an.

Das Schlusslicht bilden dagegen die Gemeinden Waidhofen-Land (64,7 Prozent) und Gastern (66 Prozent). „Auf 70 Prozent fehlen in Gastern in absoluten Zahlen rund 70 Personen. Sieht man sich die Entwicklung dieser Zahlen an, so ist festzustellen, dass es in einigen Gemeinden etwas langsamer geht, beziehungsweise der Bewusstseinsprozess verzögerter abläuft“, meint der Bürgermeister von Gastern, Roland Datler. „Ich denke aber, dass sich die Impfquoten im Lauf der Wochen anpassen werden.“

Raabs: Zusamenspiel mehrerer Faktoren

Der Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer blickt mit Freude auf die Zahlen. „Die Durchimpfungsrate entwickelt sich bei uns sehr positiv“, sagt er. Den Impferfolg macht Mayer vor allem an dem Zusammenspiel mehrerer Kräfte fest: „Unsere Ärzte Kathrin Hofbauer und Kiril Kirilov impfen laufend und leisten zudem Aufklärungsarbeit. Auch die Gemeinde weist immer wieder in den Gemeindenachrichten und der Website auf die Wichtigkeit der Impfung hin.“

Der Impfbus machte bereits drei Mal in der Gemeinde halt. Ein vierter Halt folgt am 27. Dezember. „Auch bei Schnee und Kälte haben sich Menschen beim Impfbus angestellt. Die Vernunft setzt sich durch, weil es die einzige Chance ist, die Pandemie zu bekämpfen“.