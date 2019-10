„Reparieren statt wegwerfen“ ist das Ziel der Aktion „Reparaturbonus NÖ“ (siehe Infobox). Im Bezirk nimmt unter anderem das Elektrofachgeschäft Hörmann aus Waidhofen an der Aktion teil. Eduard Hörmann steht der Aktion positiv gegenüber, größtes Manko sei der mangelnde Bekanntheitsgrad. „Im Moment fehlt noch etwas die Motivation der Leute, es muss unbedingt publik gemacht werden, dass es diesen Bonus gibt“, meint er.

Er gab auch zu bedenken, dass nicht alle Betriebe alles reparieren können. Für viele Markenprodukte bräuchte es einen Vertrag und entsprechende Schulungen, um Reparaturen ausführen zu können, und hier sollte man sich an eine echte Fachwerkstätte wenden. Denn man müsse qualitätsvoll reparieren und Original-Bauteile verwenden. Für Billigprodukte gäbe es meist keine Ersatzteile. Oft landen Produkte einfach im Müll, obwohl nur Kleinigkeiten zu beheben wären. Generell ließen eher ältere Leute reparieren und solche, die sich die Geräte hart ersparen mussten. Diese hätten noch eine andere Wertschätzung für das Produkt.

"Wir bieten auch eine Kurzüberprüfungspauschale"

Ähnlich sieht das auch Michaela Berger, Geschäftsführerin von Elektro Berger in Waidhofen. „Wir als Firma finden den Reparaturbonus toll und stehen voll dahinter“, meint Berger. „Wir bieten auch eine Kurzüberprüfungspauschale um 19 Euro an, die einen Überblick darüber schafft, was kaputt ist und ob sich die Reparatur lohnt.“ Vieles könne man auch nicht mehr einfach reparieren, weil gleich die ganze Platine getauscht werden müsse, wie beispielsweise bei Fernsehgeräten. Viele Kunden seien sich auch nicht mehr sicher, ob überhaupt noch ein Reparaturservice angeboten wird.

Auch Abteilungsleiter Andreas Rößler von der Firma Appel aus Vitis beklagt, dass die Aktion noch zu wenig bekannt sei. Vereinzelt seien schon Kunden gezielt wegen des Reparaturbonus gekommen, man habe Geräte wie Staubsauger, Waschmaschinen, Trockner, Bügelstationen oder Mikrowellenherde repariert. Hochwertige Produkte würden viel eher repariert werden, und man gäbe dafür auch bis zu 350 Euro aus.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf sieht Reparaturen als „umweltfreundliche Alternative zum Neukauf“, sie trügen zur Abfallvermeidung und somit zum aktiven Klimaschutz bei. Die Förderung sei auch ein Impuls für Reparaturbetriebe. Laut WKNÖ-Spartenobmann Wolfgang Ecker werde der Reparaturbonus sehr gut angenommen. Regionale Wertschöpfung, Unternehmen – wie auch die Handy-Werkstatt in Gmünd – und Ausbildungsplätze in den Regionen würden gestärkt, handwerkliches Know-how gesichert. „Kunden bekommen einen Zusatzanreiz, auf Betriebe im Umfeld zu setzen.“