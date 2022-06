Das Leid der Pendler: Mehr Züge und Busse werden gefordert

Werbung

Das Waldviertel ist verkehrsmäßig schon immer ein „Stiefkind“, auch wenn die Politik und die Verantwortlichen das naturgemäß etwas anders sehen. Gerade beim öffentlichen Verkehr fehlen Ressourcen. Die NÖN hörte sich dazu in einigen Gemeinden um.

„Da gibt es noch viel Luft nach oben“, sind sich die Waidhofner Mandatare Franz Pfabigan (SPÖ) und Martin Litschauer (Grüne) durchaus einig, wenn es um das öffentliche Verkehrsangebot in der Bezirksstadt Waidhofen und auch im gesamten Bezirk Waidhofen geht. „Wir brauchen auch im Oberen Waldviertel Züge im Stundentakt von und nach Wien, nicht erst ab Sigmundsherberg“, zeigt etwa Vizebürgermeister Litschauer auf, der zu 90 Prozent zu seinen Terminen mit den Öffis unterwegs ist und mindestens drei Mal die Woche die Franz Josefs-Bahn nützt. Der Pendler nutze vor allem die Zeit im Zug, um zu arbeiten. „Im Auto wäre das eine tote Zeit. Außerdem ist man nach einem langen Arbeitstag müde und so möchte ich nicht mehr mit dem Auto die Heimfahrt antreten.“ Er plädiert im Sinne der Pendler auf kürzere Fahrzeiten auf der FJB und auch auf mehr Züge ins Waldviertel: „Die Taktdichte ist einfach zu gering. Es gibt noch zu viele Zeitlöcher.“

Klimaticket wird gut angenommen

Positiv auswirken würde sich das neue Klimaticket, und das mehrfach: „Die Bahnnutzer werden ständig mehr und man erspart sich damit einiges an Geld, zum Beispiel bleiben einem Gmünd-Wien-Pendler um die 1.000 Euro im Jahr im Geldbörsel.“

Litschauer vermisst auch Direktanbindungen zwischen den Bezirksstädten. „Das wäre das Rückgrat eines öffentlichen Verkehrsnetzes, das man damit aufbauen sollte“, ist der Nationalratsabgeordnete überzeugt. Derzeit sei man mit einem Bus von Horn über Groß Siegharts bis nach Waidhofen 1,5 Stunden unterwegs. „Das ist nicht zumutbar.“

In die Landeshauptstadt St. Pölten käme man am Morgen und am Abend mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut: „Es fehlt aber die Planung auf Basis der Bahn. Das ist eine Frage des Komforts, denn im Bus kann man nicht so gut arbeiten, wie in einem Zug. Es braucht einen Ausbau der Bahn und Schnellverbindungen nach St. Pölten.“

Nachbesserungen für Schüler

Ohne Auto würde es im Oberen Waldviertel aber nicht gehen. „Was man aber tun kann, ist, die Anzahl der Autos in den Familien zu reduzieren. Dazu bietet sich das Carsharing an, das es bereits in Waidhofen gibt“, erklärt Litschauer. Dadurch seien weniger Autos notwendig.

Ärgerlich sei für ihn auch die Tatsache, dass einige Jugendliche nicht in weiterführenden Schulen gehen, weil diese nur schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. „Da muss unbedingt nachgebessert werden.“

Anschlussbusse fehlen

Franz Pfabigan, SPÖ-Gemeinderat und Mobilitätsbeauftragter in Waidhofen, ist mit dem Angebot auf der Franz Josefs-Bahn unter der Woche zufrieden. Auch die neuen Spätzüge, die von Wien nach Gmünd verkehren, seien optimal. Nur hapere es hier noch gewaltig mit der öffentlichen Anbindung von Waidhofen: „Die letzte Möglichkeit, von Göpfritz nach Waidhofen zu kommen, ist um 18 Uhr. Wir brauchen also dringend einen Anschlussbus zu den Spätzügen“, so Pfabigan.

Seiner Meinung nach seien auch die „hochgepriesenen“ Waldviertel-Busse nicht optimal für Berufstätige. „So kommt der Bus von Horn um 8 Uhr in Waidhofen an, das ist für Berufstätige zu spät“, meint Pfabigan, der schon mehrmals bei den betreffenden Stellen auf notwendige Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr aufmerksam gemacht hat. „Früher hat es Fahrplan-Dialoge gegeben, wo man seine Wünsche darlegen konnte. Jetzt gibt es nicht einmal mehr diese Möglichkeit für einen gemeinsamen Dialog“, ist Pfabigan enttäuscht.

Er hinterfragt weiters die Notwendigkeit der vier Busse, die täglich in der Früh von Litschau nach Wien fahren. „Das würde doch bis Göpfritz reichen, die Pendler können ja in den Zug nach Wien umsteigen. Mit den eingesparten Kilometern könnte man bessere Verbindungen im Bezirk schaffen“, ist Pfabigan überzeugt, der im ÖBB-Verwaltungsdienst gearbeitet hat. „Ich weiß daher, wie wir im Waldviertel behandelt werden und wie sich großen Städte behandeln lassen.“

Betreffend Großstädte hat Pfabigan noch etwas zum Überdenken parat: „Nach St. Pölten geht es mit Bahn und Bus noch schneller als mit den Wieselbussen.“ Weiters müsse die HTL in Karlstein besser erreichbar sein, um diesen Schulstandort in Zukunft halten zu können. „Da braucht es ein regionalpolitisches Interesse, um Druck zu machen. Aber an diesem Interesse fehlt es, leider.“

Deshalb werde der Bezirk Waidhofen/Thaya auch weiterhin die höchste Pkw-Zulassungsrate in Österreich haben. „Mittlerweile gibt es bei uns 700 Autos pro 1.000 Einwohner“, zeigt Pfabigan auf.

Schon 433 Klimatickets im Bezirk Waidhofen

Dass der öffentliche Verkehr in peripheren Regionen mit anderen Herausforderungen konfrontiert sei, als jener im dicht besiedelten Bereich, sei laut Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko klar. Es konnten aber bereits durch mehr Taktverkehre und gute Umstiegsverbindungen neue Fahrgastgruppen im Waldviertel angesprochen werden. Laut Schleritzko seien dies die Linien 170 (Krems-Zwettl – Gmünd) und 180 (Horn – Göpfritz/Wild – Waidhofen/Thaya), die seit 2019 im Stundentakt verkehren: „Hier haben sich die Fahrgastzahlen vervielfacht und liegen derzeit bei über 4.000 Personen pro Woche. Auch mit den Klimatickets gehe es in die richtige Richtung: „Die Tickets werden nachgefragt. Jetzt braucht es auch neues Zugmaterial mit mehr Plätzen, um den Überlastungen gerade in stark frequentierten Zeiten entgegenzuwirken.“ Im Bezirk Waidhofen nutzen bereits 433 Pendler ein Klimaticket.

