Der „Freedom-Day“ in greifbarer Nähe

Die meisten CoV-Maßnahmen sollen — mit wenigen Ausnahmen — mit 5. März fallen. Die NÖN befragte die Wirtschaftstreibenden, wie sie die neue Situation empfinden.

Gastronom und Gewerbetreibender Reinhard Blumberger. Foto: Edith Hofmann

Gleich in dreifacher Rolle antwortete Reinhart Blumberger: als Gewerbetreibender, als Gastronom und als Veranstalter, denn in der Anno-Lignum Holz-Erlebniswelt in Waidhofen sind alle drei Bereiche vereint. Er hofft auf eine Entspannung der derzeitigen Lage: „Die Leute sind angespannt, Corona hat vieles verändert. Aggression und Streit sind öfter ein Thema als vor der Pandemie. Die Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht absehbar, wenn es so weitergeht wie 2020 und 2021, dann ist es wirklich für viele existenzbedrohend.“

Silvia Schuh, Friseurmeisterin aus Waidhofen. Foto: privat Foto: privat

„Ich könnte im Bereich meines Geschäftes keinen Kundenansturm feststellen. Viele Menschen warten lieber noch ab, ob die derzeit angekündigten Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden. Auch ist das Thema Maskenpflicht bei körpernahen Berufen noch nicht ganz ausdiskutiert“, sieht Silvia Schuh, Friseurmeisterin mit Geschäften in Waidhofen und Kautzen die Lage und bestätigt, dass die Situation seit dem Inkrafttreten der 3-G-Regel auf jeden Fall entspannter ist. „Die Verluste ziehen sich durch jede Branche wie ein roter Faden. Wir hoffen alle, dass kein Lockdown mehr kommt und auch kein 2-G.“ Als zusätzliches Angebot hat Silvia Schuh auch ein Testangebot für PCR-Testungen. „Das war als Service für jene Leute gedacht, die trotz Impfung einen Test für ihre Arbeitsstelle brauchten, wie etwa in Pflegeheimen oder Krankenhäusern.“

Tell-Wirt Stephan Kainz aus Waidhofen. Foto: privat

Zuversichtlich und skeptisch zugleich blickt Stephan Kainz aus Waidhofen auf den 5. März. „Wir Wirte sind motiviert, unseren Gästen wieder Normalität zu bieten. Wir glauben aber erst daran, wenn wirklich wieder alles offen ist,“ befürchtet Kainz, dass es aufgrund steigender Zahlen eventuell doch noch zu einem „Rückzieher“ kommen könnte.

Angelina Nigischer-Traxler, Buchhandlung Raabs. Foto: privat Foto: privat

Als „sehr spannend“, welche Maßnahmen nun tatsächlich in Kraft treten werden, sieht Angelina Nigischer-Traxler aus Raabs die derzeitige Situation. „Ich glaube, dass es aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen einfach zu früh ist, diese Öffnungsschritte zu unternehmen und alle Maßnahmen fallen zu lassen“, erklärt sie und verweist auf die Problematik des hohen Ansteckungsrisikos, das trotz ständiger Desinfektion und Abstand-Haltens gegeben ist. Der Buch- und Papierhandel habe unter der Pandemie schon gelitten, auch wenn das click&collect-System von ihren Kunden sehr gut angenommen wurde. „Einerseits sind die Kunden in den Online-Handel abgewandert, andererseits ist auch die Wertschätzung für die eigene Region gestiegen. Viele Leute sind froh, dass es uns noch gibt und wollen auch die ortsansässigen Geschäfte unterstützen.“

