„Befreiend“: Das Wort spricht Ernestine Pöcksteiner aus Kautzen wie aus der Pistole geschossen aus, als sie an die Öffnung der Grenze 1989 erinnert wird. „Aber ich habe lange gebraucht, bis der Stacheldraht aus dem Herzen weg war“.

„Die Angst hat noch ein bisschen nachgewirkt“, sagt ihr Mann Engelbert. Der 69-Jährige aus dem Yspertal hat nicht, wie seine Frau, die scharf bewachte Grenze von Kindesbeinen an erlebt, bekam aber einen Eindruck davon, als er 1977 nach Kautzen zog. Einige Jahre zuvor stand er in Kleintaxen, blickte über Äcker und in den Wald, wo versteckt der Eiserne Vorhang verlief. Man erzählte ihm: Der Bach vor ihm ist die Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Österreich, „drüben“ dürfen die Bauern nur unter militärischer Bewachung die Felder bewirtschaften.

„Man kann nicht dauernd im Rausch leben, irgendwann kommt die Nüchternheit.“ Historiker Niklas Perzi über die Euphorie, die dann schwand.

Unwirklich kam Pöcksteiner das vor. So wie er heute durch Wälder wandert, wäre das vor mehr als 30 Jahren nicht möglich gewesen. Er zeigt auf ein betoniertes Fundament, das einst einem der Grenzbalken dienlich war; heute geht man einfach daran vorbei. Denselben Weg beschritt er mit Franz Oppel gleich nach der Grenzöffnung. Oppel war neugierig, wollte Romau sehen (Seite 31): Sein Heimatort musste nach dem Zweiten Weltkrieg dem Eisernen Vorhang weichen. Der vertriebene Mann suchte die Stelle seines geschleiften Elternhauses und ritzte sein Monogramm in einen Baum ein. „Ich werde nicht mehr sein, aber der Baum schon“, habe er gesagt.

Niklas Perzi verbindet seine erste Fahrt ins Nachbarland mit einem Geruch: „90 bis 100 Prozent der Bevölkerung hat mit Kohle geheizt. Man nimmt es noch heute ein bisschen wahr, aber damals war es sehr intensiv.“ Die Öffnung weckte Hoffnungen. „Das war damals eine große Euphorie. Alle haben geglaubt, jetzt geht’s nur mehr bergauf“, erzählt der gebürtige Kautzener, der sich auf Migrationsforschung spezialisiert hat und soeben das Buch „Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch“ mitherausgebracht hat.

„Die großen Erwartungen haben sich nicht erfüllt, irgendwann hat sich alles auf ein normales Maß eingependelt“, schildert der heute 39-Jährige. „Man kann nicht dauernd im Rausch leben, irgendwann kommt die Nüchternheit.“ Perzi schreibt das den negativen Erscheinungen zu: Betriebe schlossen oder verlagerten ihre Produktionsstätten über die Grenze.

"Das Positive überwiegt bei Weitem"

„Das war nicht aufzuhalten.“ Die niedrigen Löhne im Nachbarland waren für Arbeitgeber zu verlockend. „Die Kleinkriminalität hat zugenommen“, führt er ein weiteres Beispiel an. Dennoch: „Das Positive überwiegt bei Weitem“, betont Perzi. „Diejenigen, die die Chance gesehen haben, haben davon profitiert.“

Solche Perspektiven für Einzelne sieht er noch heute: Das Waldviertel könnte das touristische Potenzial, das im tschechischen Grenzgebiet liegt, mehr nutzen. Der an schönen Tagen pulsierende Hauptplatz in Slavonice ist für Perzi ein deutliches Zeichen, dass die Tschechen Erholungsraum suchen; dazu müsste man im Waldviertel aktiv werden.

„Was mir a bissl wehtut, ist diese Ignoranz“, seufzt Pöcksteiner. Er deutet auf einen Wegweiser, der die Richtung nach Kautzen und Kleintaxen zeigt – auf tschechischer Seite. Solche Schilder für Wanderer, Radfahrer, Autofahrer würde man bei uns vergeblich suchen.

Für den früheren Religionslehrer, der in Tschechien Freunde gefunden hat, gilt nicht: Wir sind wir und die sind die. Sondern: „Wir sind Nachbarn.“ Seine Frau ist mittlerweile den Stacheldraht im Herzen losgeworden und lernte das „Drüben“ kennen. „Für mich ist es immer schöner und weiter geworden.“