Energiekrise: Unternehmen stehen mit Rücken zur Wand

Energie sparen, das ist in Anbetracht der explodierenden Kosten bei fast allen derzeit die oberste Prämisse. Bei der Firma Expert Hörmann wurde dafür schon vor zwei Jahren viel investiert – eine Entscheidung mit Weitblick.

„Wir haben 2019 unser Unternehmen mit einem Zubau erweitert und bei den Umbauarbeiten auch gleich unsere Gasheizung auf eine Wärmepumpe umgestellt. Auf das Dach wurde eine große Photovoltaikanlage installiert. Wir wollten nämlich energieautark werden“, erklärt Gregor Hörmann. Dass dieser Schritt nur wenige Monate später ein gewisses Aufatmen bringen werde, damit habe niemand rechnen können.

Heute können Gregor Hörmann und sein Team durchaus gelassener in die Zukunft blicken. Die Photovoltaikanlage läuft perfekt. „Unsere Betriebsfläche hat sich durch den Um- und Zubau verdreifacht. Trotzdem werden wir weniger Stromkosten haben als vorher“, ist Hörmann überzeugt. Neben der eigenen Stromerzeugung auf dem Dach seines Unternehmens wurden außerdem weitere Energiesparmaßnahmen gesetzt, wie Beschattung, automatische Lichtregelung oder Fußbodenheizung.

In seinem Unternehmen ist der Umstieg auf erneuerbare Energie somit erledigt, bei vielen anderen ist das ein Projekt, das vor allem eines braucht: viel Geduld. „Wir haben enorm viele Anfragen wegen Photovoltaikanlagen, die wir wegen der aktuellen Lieferprobleme und wegen fehlendem Montage-Personal momentan gar nicht umsetzen können“, erklärt der Hörmann-Geschäftsführer.

Einen Tipp hat Gregor Hörmann für alle Photovoltaikanlagen-Besitzer oder jene, die das noch werden wollen: „Wichtig ist, dass man so viel wie möglich vom selbstproduzierten Strom gleich verbraucht und für Überschüsse Speicher plätze schafft. Aber diese Batteriespeicher sind derzeit auch nicht verfügbar.“

Situation hat sich dramatisch verschärft

Mit dem „Rücken zur Wand“ stehen vermutlich zahlreiche Betriebe, die energieintensiv arbeiten müssen. Geschäftsführer Thomas Pfeiffer von der Kautzener Herka GmbH und der Textilveredelung Gmünd GmbH zeigt die in den vergangenen Wochen dramatisch verschärfte Situation auf und fordert rasches politisches Eingreifen. „Ansonsten schaut die Zukunft für unsere 120 Mitarbeiter nicht gut aus“, betont Pfeiffer. Das familiengeführte Unternehmen Herka GmbH ist eine der wenigen verbliebenen industriellen Webereien, die sich auf Frottierwäsche für den zentral- und westeuropäischen Markt spezialisiert hat.

Die Textilveredelung Gmünd GmbH (kurz TVG) ist einer von nur noch zwei textilen Lohnveredlern, welche Färbung und Veredelung für ein breites Spektrum an Garnen und Geweben anbieten kann. „In beiden Betrieben legen wir großen Wert auf moderne, energieeffiziente Technik. Speziell in der TVG wurde nahezu der gesamte Bestand an Färbemaschinen erneuert, ebenso wurde erst in den letzten Jahren ein hocheffizienter Dampfkessel mit Wärmerückgewinnung installiert“, betont der Geschäftsführer.

Das wesentliche Trägermedium für Energie ist Erdgas zur Dampferzeugung. Dazu werden zehn bis zwölf Millionen Killowattstunden jährlich verbraucht. Dazu kommen eine Million kWh an elektrischer Energie bei Herka und zwei Millionen kWh bei TVG. Die Kosten dafür sind explodiert. „Alleine der Gaspreis hat sich um das 14-fache erhöht. Wir reden jetzt von Kosten von mehreren Millionen Euro. Um diese Energiepreissteigerungen abfedern zu können, würden Preiserhöhungen, speziell bei der TVG, in Höhe von 100 Prozent erforderlich sein, die unsere Kunden nicht mehr mittragen“, erklärt Pfeiffer. Optimierungsmaßnahmen bringen zwar deutliche Einsparungen, reichen aber bei weitem nicht aus.

Ist die Tochter krank, stirbt auch die Mutter

„Sollte das Tochterunternehmen TVG den Betrieb einstellen müssen, kann auch das Mutterunternehmen, die Herka GmbH, nicht weiterproduzieren, da sämtliche Ausrüstungsvorgänge für Frottier hochspezialisiert sind und eines speziellen Maschinenparks bedürfen“, schaut Pfeiffer in eine mehr als ungewisse Zukunft beider Unternehmen. Auf einen anderen Lohnausrüster könne Herka nicht setzen: „In Mitteleuropa ist uns keiner mit den erforderlichen Kapazitäten bekannt.“

Auch für Herka sei die Preiserhöhung ein gewaltiges Problem: „Wir stehen mit unseren Produkten in direkter Konkurrenz zu Importprodukten aus dem Nahen Osten und aus Ostasien, wo die Preissteigerungen nicht derart massiv ausfallen, die Importprodukte werden dadurch vergleichsweise günstiger. In der derzeitigen Lage gibt es keine Planungssicherheit für das nächste Jahr, was die Kalkulation von Preisen nahezu unmöglich macht.“

Nur wenn seitens der Politik unbürokratische und ausreichende Mittel für alle betroffenen Unternehmen zur Verfügung stehen, gebe es auch für energieintensive Unternehmen eine Zukunft, ist der Herka-Geschäftsführer überzeugt.

