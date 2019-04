13 Kapellen, davon neun aus dem Bezirk Waidhofen und vier aus dem Bezirk Horn, stellten sich am Sonntag der Konzertmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft Waidhofen-Horn im JUFA-Hotel in Raabs.

Auf gewohnt hohem Niveau waren wieder einma die Raabser unterwegs: Die Stadtkapelle Raabs trat als einzige in der zweithöchsten Wertungsstufe D an, und erzielte darin mit 94,58 Punkten das höchste Ergebnis des Tages. In der Stufe C konnte die Jugendkapelle Raabs mit 93,75 Punkten das beste Ergebnis einfahren. Der Musikverein Vitis, der sich im Vorjahr mit „nur“ 88,67 Punkten hatte zufriedengeben müssen, wetzte die Scharte erfolgreich aus und lieferte mit 92,42 Punkten ein sehr solides Ergebnis in der Stufe C ab.

In der Stufe B erzielte die Stadtkapelle Groß Siegharts mit 93,25 Punkten das beste Ergebnis dieser Konzertwertung und legte gegenüber dem Vorjahr um zwei Punkte zu. Auch die Blasmusik Thaya verbesserte sich in der Stufe B von 90,17 auf 91,33 Punkte, ebenso der Musikverein Aigen-Seebsbachbuam von 86,75 auf 88,25 Punkte.

In der Stufe A ging das beste Ergebnis des Tages ebenfalls an den Bezirk Waidhofen – und zwar an die Blasmusik Windigsteig mit 91,42 Punkten. Allgemein zeigten sich die drei Bewerter Richard Jauk, Gerhard Forman und Robert Wieser fair und ausgewogen, ohne jemandem etwas zu schenken. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass sich die einzelnen Kapellen sehr gut in ihrer Leistungsfähigkeit einschätzen können – nach dem alten, nicht mehr verwendeten Wertungsschema wurden durchwegs sehr gute bis ausgezeichnete Erfolge erzielt.

Die Ergebnisse der Bewertung

Wertungsstufe A:

Blasmusik Windigsteig 91,42

Musikkapelle Irnfritz 90,25

Jugendkapelle Pernegg 89,92

Wertungsstufe B:

Stadtkapelle Gr. Siegharts 93,25

Privilegiertes Uniformiertes

Bürgerkorps Eggenburg 91,92

Blasmusik Thaya 91,33

Bürgermusikkapelle Gars 91,00

Blasorchester Waidhofen 90,08

Musikverein Dobersberg 89,42

Musikverein Aigen-Seebsbachbuam 88,25

Wertungsstufe C:

Jugendkapelle Raabs 93,75

Musikverein Vitis 92,42

Wertungsstufe D:

Stadtkapelle Raabs 94,58