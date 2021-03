Zu einer der wichtigsten Initiativen hinsichtlich der Förderung der musikalischen Jugend zählt der größte Jugendmusikwettbewerb „prima la musica“. Aufgrund der angespannten Lage durch die Corona-Pandemie fand der Bewerb heuer virtuell statt. Die Wettbewerbsantritte wurden im Vorfeld in Form von Videos übermittelt. Lediglich für die „Plusgruppen“ wurde eine Präsenzform unter Einhaltung strengster Hygienebestimmungen möglich gemacht.

Laura Dallinger von der Albert Reiter Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen war eine jener 700 Schüler Niederösterreichs, die sich professionell auf der virtuellen Bühne präsentierten. Sie trat in der Kategorie „Klarinette Solo“ in der Altersgruppe II an und erreichte dank der ausgezeichneten Vorbereitung des Hauptfachlehrers Phi lipp Gruber einen 3. Preis.

Drei Schüler aus Groß Siegharts dabei. Von der Musikschule Groß Siegharts traten Alexander Braunsteiner auf Trompete/Flügelhorn mit Lehrkraft Andreas Meißl und die Schülerin Marlies Macht auf Klarinette mit Lehrkraft Stefan Weikertschläger an, beide erreichten einen 1. Preis. In der Plus-Kategorie erhielt Gregor Friedrich Silber mit sehr gutem Erfolg.

Aus der Musikschule Thayatal haben sich sieben Schüler mit fachkundiger Unterstützung ihrer Lehrkräfte der Herausforderung gestellt. Sebastian Kranzl aus Rabesreith erreichte am Saxofon in der Altersgruppe B mit Lehrkraft Stefan Gottfried einen 1. Preis. Anna Bayer aus Langau erspielte auf der Blockflöte in der Altersgruppe B einen 1. Preis mit Auszeichnung. Clara Fraberger aus Langau gelang auf der Blockflöte in der Altersgruppe B ein 1. Preis. Johanna Bauer aus Oberthürnau bei Drosendorf erreichte in der Altersgruppe I einen 2. Preis.

Auch in Plus-Kategorie erfolgreich. Drei Schüler traten in der Plus-Kategorie an und durften somit im Festspielhaus in St. Pölten live auftreten: Sebastian Bauer aus Raabs erreichte in der Altersgruppe III plus mit Lehrkraft Herbert Hauer Silber mit sehr gutem Erfolg. Maximilian Bauer aus Raabs trat in der Altersgruppe III plus mit Lehrkraft Herbert Hauer an der MS Thayatal und Gerhard Kulmer an der MUK der Stadt Wien an und holte Silber mit sehr gutem Erfolg. Angelika Piffl aus Rossa erspielte in der Altersgruppe III plus mit Lehrkraft Herbert Hauer an der MS Thayatal und Peter Dorfmayr an der MUK der Stadt Wien Gold mit ausgezeichnetem Erfolg. Mit 95 Punkten ist sie damit Landessiegerin in der AG III+ und hat sich für die Teilnahme am Bundeswettbewerb im Mai in Salzburg qualifiziert.

Angelika ist seit 2013 insgesamt neun Mal beim prima la musica - Landeswettbewerb sowohl solistisch als auch in der Kategorie „Kammermusik für Blechbläser“ angetreten, hat ausschließlich 1. Preise erreicht und wurde nun bereits zum 5. Mal zum Bundeswettbewerb eingeladen. Sie möchte einmal Musiklehrerin werden und sich eventuell für eine Orchester stelle bewerben.