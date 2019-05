Das Thayaland hat seit diesem Wochenende einen Radweg mehr. Am Schlossplatz in Groß Siegharts wurde am Samstagnachmittag die neue Seebsbachrunde eröffnet.

Im Zuge des Ausbaus der Thayarunde wurden mehrere Anschlussrunden geschaffen, die Strecke rund um den Seebsbach ist eine davon. Der Weg führt dabei durch die fünf Gemeinden Göpfritz, Dietmanns, Raabs, Ludweis-Aigen und Groß Siegharts.

Initiator der Runde war Radbeauftragter Peter Werle. Über einhundert Radfahrer fanden sich an diesem Nachmittag zur Eröffnung ein, selbst Bürgermeister Gerald Matzinger war überrascht von diesem Andrang. Der Obmann des „Zukunftsraum Thayaland“, Eduard Köck, freute sich über so viele aktive und motivierte Radfahrer: „Die neue Seebsbachrunde ist eine gute Möglichkeit, um diese Region zu erkunden. Wir wollen damit vor allem die radbegeisterte Bevölkerung anziehen und den Tourismus ankurbeln.“

Weitere Schritte zur Förderung des Radfahrens

Der Radweg ist insgesamt 29 Kilometer lang, mehr als die Hälfte der Strecke ist asphaltiert, der Rest sind Schotterstraßen. Der Seebsbach wird dreimal passiert. Der genaue Streckenverlauf führt durch Groß Siegharts, Schönfeld, Ellends, Blumau, Oedt, Seebs, Ludweis, Drösiedl, Diemschlag, Liebenberg und Fistritz.

Nach der Eröffnung brachen die Radfahrer nach Diemschlag auf – dort wurde zum Auftakt des Gemeidewettkampfs (die NÖN berichtete) von der Feuerwehr zu einer Labstelle geladen. Auch Robert Rabl hatte seinen Bauernhof und seine Ariona-Plantage geöffnet. Gezählt wurden von den teilnehmenden Gemeinden nur die Radler der „Gastgemeinden“: Aus Groß Siegharts kamen 73 Teilnehmer, von der Gemeinde Göpfritz waren 38 Radler angereist, aus Dietmanns kamen 43 Radfahrer, und aus Raabs waren 19 Personen nach Diemschlag geradelt. Insgesamt kamen mehr als 220 Radbegeisterte nach Diemschlag.

Der Zukunftsraum Thayaland will weitere Schritte zur Förderung des Radfahrens setzen: In Planung ist bereits ein Radverleihsystem, mit dem an die 100 Elektrofahrräder mittels App auf dem Smartphone ausgeborgt werden können.