Bildungsminister Heinz Faßmann will Ethikunterricht an allen Schulen einführen. „Das ist seit ziemlich langer Zeit eine Forderung der Direktoren“, erklärt Roland Senk, der seit 2014 AHS-Direktor in Waidhofen ist. Er war zuvor im Horner Gymnasium, dort startete schon vor Jahren ein Schulversuch.

Schüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet hatten oder ohne Konfession sind, besuchen seitdem den Ethikunterricht. „Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, erzählt Senk. „Es hat sogar Schüler gegeben, die beides besucht haben, und Schüler, die in Ethik maturiert haben.“ Die Versuchung, sonst frei zu haben, sei sonst sehr groß gewesen.

„Die Abmeldungen vom Religionsunterricht sind dadurch reduziert worden“, pflichtet Direktor Rudolf Mayer ihm bei. Seine BHAK und BHAS Waidhofen habe sehr gute Erfahrungen mit Ethik gemacht. „Jeder hört etwas über Werte und das ist gescheiter als eine Freistunde.“ Acht Schüler von insgesamt 220 bilden derzeit eine Ethikklasse.

Die AHS Waidhofen gehört zwar nicht zu den Versuchsschulen, dennoch verzeichnet die Direktion wenig Abmeldungen vom Religionsunterricht. Überhaupt nur 18 Kinder und Jugendlichen taten dies im Bezirk, bei einer Gesamtschülerzahl von 1.687 (Volks-, Mittel-, Allgemeine Sonder- und Polytechnische Schule).

Die Umlegung des vorliegenden Systems auf ganz Österreich würde Mayer befürworten. Dem pflichtet Senk bei: Er ist nicht dafür, Religion zur Gänze mit Ethik zu ersetzen. „Sehr viele Bereiche aus der Ethik sind ohnehin im Religionsunterricht vorhanden“, erklärt er.

Der AHS-Direktor führt Parallelen an: Die sechste Klasse befasst sich etwa mit ethischen Problemen, wie dahingehende Gesetze lauten und wie Religion damit umgeht. Euthanasie und Mobbing sei gleichermaßen Thema, oder auch: „Wie verhalten wir uns gegenüber anderen Nationen?“, nennt Senk ein weiteres Beispiel.

"Ethikunterricht ist für alle sinnvoll"

Für Wolfgang Kronsteiner ist „ein guter (konfessioneller) Religionsunterricht eine ausgewogene Mischung aus Religionskunde und Ethik, welche sich mit den moralischen Wertvorstellungen, die letztlich die Grundlage unseres Handelns bilden, beschäftigt“. Für den Elternvereinsobmann an der BHAK und BHAS Waidhofen ist Ethik hinsichtlich der kritischen Reflexion über menschliche Handlungsweisen wichtig. „Besonders in der heutigen Zeit, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, was gut ist.“

Wesentlich sei aber, dass Ethik keine direkten Anweisungen gibt, sondern allgemeine Beurteilungskriterien entwickelt. „Aus meiner Sicht ist ein Ethikunterricht somit für alle sinnvoll. Für die einen im Religionsunterricht, für die anderen als eigener Unterrichtsgegenstand.“

Senk ist die „Bereitschaftskundgebung“ seitens der Regierung zu wenig, derzeit sei nämlich nur die Rede von abgemeldeten Schülern, die in Ethik gelehrt werden soll. Diese Chance sollen konfessionslose Schüler genauso erhalten. „Das muss noch ausgearbeitet werden.“