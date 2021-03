Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Bezirk ist im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Montag bei 284 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (73 absolut) und damit unter dem Wert der Vorwoche (307,6).

Mit Stand Dienstagvormittag galten 106 Personen als erkrankt (Vorwoche: 121), 248 befanden sich in Quarantäne (Vorwoche: 353). Bezirkshauptmann Günter Stöger warnt, angesichts dieses leichten Rückgangs voreilige Schlüsse zu ziehen:

„Wir sehen, dass der Anteil der britischen Mutation zunimmt, das Bild kann sich rasch wieder wenden. Am wichtigsten ist jetzt, sich so oft wie möglich testen zu lassen, um die Infektionsketten rasch unterbrechen zu können.“

Das Infektionsgeschehen sei relativ gleichmäßig über den Bezirk verteilt, in allen Gemeinden gäbe es Fälle. „Wir sind mit den Bürgermeistern von Gemeinden, die stärker betroffen sind, im Gespräch“, sagt Stöger. Die Schwerpunkte würden sich aber oft tageweise verschieben, je nachdem, wo neue Fälle auftreten.

Verordnete Quarantänen würden großteils eingehalten, dennoch gäbe es immer wieder Anzeigen, weil etwa jemand beim Kontrollbesuch der Polizei nicht reagierte: „Wenn man das Läuten überhört hat und man glaubhaft machen kann, zu Hause gewesen zu sein, gibt es kein Problem. Wenn man aber draußen gesehen wurde, ist es etwas anderes.“

Zuweilen gäbe es auch Hinweise auf illegale Treffen, besonders in kleinen Ortschaften: „Wenn plötzlich drei Personen gleichzeitig infiziert sind, die nichts miteinander zu tun haben, und sich auch beim Nachfragen keine Erklärung ergibt, dann muss man annehmen, dass manche Leute da nicht ehrlich sind“, merkt Stöger an.