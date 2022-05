Fahrzeugbergung von zwei Pkws nach Zusammenstoß

Werbung

Ein Ehepaar war mit ihrem Seat Arona auf der Verbindungsstraße von Jasnitz Richtung Götzweis unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt kam ihnen in einer Linkskurve ein BMW 318 entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Seat in die angrenzende Wiese geschleudert und kam gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand. Der BMW kam nach dem Zusammenstoß ebenfalls von der Straße ab, fuhr links in die Wiese und konnte noch vor einem Bachlauf anhalten. Alle Insassen blieben bei diesem Unfall unverletzt, die Fahrzeuge wurden aber erheblich beschädigt.

Nach der Absicherung der Unfallstelle wurde mit der Bergung der Fahrzeuge begonnen. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr auf der Verbindungsstraße kurzfristig angehalten werden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.