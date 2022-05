Fast Normalität bei Matura aber Ersatztermin wegen Corona

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Auf „Normalbetrieb“ umgestellt wurde nun auch der Ablauf der Matura an den höheren Schulen. Nach zweijähriger Coronapause gibt es auch wieder eine mündliche Matura. Mit zusätzlichen Vorbereitungsstunden und der Einrechnung der Jahresnote gibt es für die Maturanten ein wenig mehr Sicherheit. Die für viele „gefürchtete“ Mathematik-Prüfung war heuer gar nicht so schlimm.

Am Gymnasium Waidhofen können nun 24 Maturanten der 8a und 29 der 8c nach der schriftlichen Matura etwas durchatmen. Einige müssen am 1. Juni noch zur Kompen sationsprüfung, ehe es am 3. Juni mit der mündlichen Matura losgeht. Am 10. Juni sollte dann alles „unter Dach und Fach“ sein.

Roland Senk, Direktor Gymnasium. Foto: Schwab

„Bei der schriftlichen Matura wird auch heuer wieder die Jahresnote eingerechnet. Das hat manche Kandidaten vor einem ‚Nicht genügend‘ bewahrt“, erklärt Gymnasium-Direktor Roland Senk, der heuer auch den Vorsitz bei der Matura übernehmen musste: „Das ist ebenfalls eine Neuerung bei der Matura.“ Senk ist mit den bisher gezeigten Leistungen der Maturanten durchaus zufrieden: „Die Zahl der Kompensationsprüfungen liegt im einstelligen Bereich, die meisten davon in Mathematik.“

Ersatztermin für an Corona erkrankte Maturanten

Leider spielte Corona einigen Maturanten bei ihren schriftlichen Prüfungen einen Streich: Laut Senk waren zwei Kandidatinnen erkrankt und mussten alle Fächer der Reifeprüfung erst im Ersatztermin ablegen. Eine Kandidatin erkrankte während der schriftlichen Reifeprüfung unkonnte ein Fach erst im Ersatztermin erledigen.

Zusatzangebote bei der Vorbereitung

Es gab bei der heurigen Matura einige zusätzliche Angebote zur Vorbereitung. Ein Projekt mit einer zusätzlichen Stunde in Mathematik wurde von der EU mitfinanziert. In den letzten zwei Wochen des Schuljahres konnten außerdem noch viele zusätzliche Stunden in den Maturafächern abgehalten werden, die zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung dienten. „Diese Angebote sind wegen der Belastung der Schüler durch die Pandemie von der Regierung eingerichtet worden“, betont der Direktor.

Rückmeldungen über besondere Schwierigkeiten bei den Klausurprüfungen gab es nicht. „Im Gegenteil. Bei den Kandidaten herrschte einhellig die Meinung, dass die Aufgaben gut zu bewältigen und fair waren. Außerdem gab es noch zusätzlich eine Stunde mehr zur Bearbeitung der Aufgaben, deshalb herrschte auch weniger Stress bei den jungen Menschen.“

Auch bei den mündlichen Prüfungen wird bei der Note die Jahresnote eingerechnet, was laut Senk ebenfalls den Stress minimieren sollte. Die Fächer, die am häufigsten gewählt worden sind, sind Biologie, Psychologie, Philosophie und Englisch.

Besseres Ergebnis in Mathematik

Rudolf Mayer, Direktor HAK. Foto: HAK Waidhofen

Auch an der Handelsakademie brachten die Maturanten bei ihren schriftlichen Prüfungen durchaus gute Leistungen. „Mit neun Kompensationsprüfungen liegen wir im Bereich vor Corona“, sagt Direktor Rudolf Mayer. Der zusätzlich gebotene Ergänzungsunterricht von maximal 25 Stunden pro Klasse sei vorwiegend von den 30 Maturanten aus den beiden achten Klassen für die schriftliche Matura genützt worden. Für Direktor Mayer, der heuer ebenfalls den Maturavorsitz inne hat, sei das bisherige Ergebnis zufriedenstellend. „Selbst die Maturanten haben gemeint, dass die Prüfungen sehr fair gewesen sind. In Mathematik gibt es sogar ein besseres Ergebnis als 2021.“ Mayer wäre ein externer Matura-Vorsitzender lieber gewesen, denn: „Die Spannung wäre größer. Außerdem bin ich gerne Vorsitzender in anderen Schulen. Man kann immer neue Erfahrungen mitnehmen.“

Maturafeier im Stadtsaal

Für die Maturanten geht es am 1. Juni mit den Kompensationsprüfungen weiter. Die mündliche Matura findet am 14. und 15. Juni statt. „Auch hier fließt die Jahresnote in das Ergebnis ein, was eine zusätzliche Sicherheit bringt“, so Mayer, der sich auf den 17. Juni freut. „Nach zwei Jahren gibt es eine Maturafeier im Stadtsaal.“

