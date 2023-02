Fastenzeit: Verzicht, nicht nur auf Essen und Konsum

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, traditionsgemäß wieder ein Zeitpunkt, um gute Vorsätze auch in die Tat umzusetzen.

„Die Fastenzeit müsste eigentlich österliche Bußzeit heißen“, korrigiert Dechant Josef Rennhofer, „denn es ist die Zeit, in der man überlegen sollte, was falsch läuft und was man ändern könnte.“ Der Begriff Fastenzeit sei wohl auch aus der Tatsache heraus entstanden, dass die Lebensmittel um diese Zeit bereits knapp wurden und die Bevölkerung quasi zum Fasten gezwungen gewesen sei.

Dechant Josef Rennhofer: „Eigentlich sollte es Bußzeit heißen.“

Foto: Foto: Archiv/NÖN

Im christlichen Sinne sollte man dieser Zeit mehr sozialen Charakter einräumen. „Vielleicht wäre ein Verzicht auf die Nutzung sozialer Netzwerke einmal eine interessante Erfahrung. Die Fülle an Informationen überfordert viele Menschen, die Empathie geht dabei oft vollkommen verloren.“ Auch auf Tratsch zu verzichten, hält Rennhofer für eine positive Aktion, nicht nur in der Fastenzeit.

Reduzieren und über sich selbst etwas lernen

„Fasten heißt so viel wie reduzieren. Das kommt vom lateinischen Wort ,reducere‘ und bedeutet ,zurückführen‘. Ich führe mich zurück, besinne mich auf Wesentliches, überlege, was ich zum Leben brauche und was nicht“, erklärt Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger, was es mit dem christlichen Fasten auf sich hat.

Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger: „Was brauche ich zum Leben?“ . Foto: Foto: Archiv/Hofmann

Obwohl Fasten mit Verzicht zu tun habe, gewinne man letztlich doch etwas, so Felsinger: Und zwar die Möglichkeit, etwas über sich selbst zu lernen. Gerade in unserer von Überfluss geprägten Welt sei diese alte Tradition daher äußerst gewinnbringend.

Kaum noch Suppenküchen in den Pfarren

Das Fastensuppenessen der Katholischen Frauenbewegung Waidhofen findet am kommenden Sonntag von 9 bis 12 Uhr im Pfarrsaal statt. Eines der wenigen, die in diesem Jahr veranstaltet werden, denn seit dem Beginn der Coronapandemie gehen die Zahlen der Kirchenbesucher und somit auch jener, die beim Suppenessen für einen gefüllten Spendentopf sorgen, zurück, wie von mehreren Seiten bestätigt wird.

Erwin Silberbauer: „Gedanken über Geist und Körper machen.“ Foto: Foto: privat

Der Aufwand sei einfach zu hoch. Doch nicht nur Suppenessen, auch Pfarrkaffees oder Pfarrkirtage leiden unter dem Rückgang. „Durch den Wegfall dieser Veranstaltungen verliert sich auch die Geselligkeit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit, nicht nur in den Pfarren, sondern auch im gesamten Lebensumfeld“, gibt Erwin Silberbauer, Regionalleiter der Caritas Pflege und Betreuen zu Hause, zu bedenken.

Ab Aschermittwoch wird alles anders?

Weniger rauchen, weniger Essen, weniger Trinken, oder ein paar handyfreie Tage — es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Verzicht zu üben und zu überlegen, ob wir das eine oder andere Konsumgut wirklich benötigen.

„Der Beginn der Fastenzeit ist ein guter Zeitpunkt, um sich Gedanken über seinen Körper, seinen Geist und die Seele zu machen,“ geht Silberbauer in sich und sieht in der Fastenzeit einen guten Ansatz, seine Vorsätze wieder vermehrt umzusetzen. „Ich persönlich versuche, wieder etwas bewusster und gesünder zu leben. Auf jeden Fall nehme ich mir vor, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.“

Der Verzicht auf Essen ist für Silberbauer nicht immer leicht umzusetzen, denn bei offiziellen Einladungen oder Terminen wird auch oft auf üppige Verpflegung Wert gelegt. „Vorsätze sind in diesem Sinne eine Gratwanderung. Jeder muss für sich selbst entscheiden, worauf er verzichten kann und will und was ihm wichtig ist.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.