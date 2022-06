Ferienbetreuung: Buntes Angebot für Kinder und Jugend

Die von den Schülern ersehnten Sommer ferien rücken immer näher. Und damit stellt sich für viele berufstätige Eltern die Frage: „Was mache ich mit meinem Kind, wenn ich arbeiten muss?“ Nicht überall stehen liebevolle Großeltern zur Verfügung, und auch die Ferienbetreuung lässt Lücken offen. In manchen Orten werden „Kinder-Ferienspiele“ angeboten, bei denen der Nachwuchs zumindest einen Teil der Freizeit beaufsichtigt wird und einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen kann.

„Das Ferienspiel in Thaya ist restlos ausgebucht“, bestätigt Silke-Maria Hauer den großen Zuspruch, den das mittlerweile schon über mehrere Jahre durchgeführte Projekt hat. „Wir müssen unser Angebot, das sich über beide Ferienmonate erstreckt, leider auf die Kinder der Marktgemeinde beschränken. Nachdem das Programm in den Marktnachrichten veröffentlicht war, kamen sofort die ersten Anmeldungen am Gemeindeamt herein“, bedauert Hauer, dass es trotz einiger Zusatztermine nur mehr Plätze auf der Warteliste gibt.

Vom Bogenschießen bis zum gemeinsamen Kochen

Das Angebot in Thaya ist vielfältig und auf Kinder zwischen zwei und vierzehn Jahren abgestimmt. Auch Vereinsmitglieder und Betriebsinhaber stellen sich gerne ehrenamtlich bei den einzelnen Stationen zur Verfügung. Spiel und Sportmit dem SCU Thaya, ein Kennenlerntag mit Jiu-Jitsu, ein Besuch am Modellflugplatz oder eine Führung durch die Bäckerei Kasses sind nur einige der insgesamt elf Auswahlmöglichkeiten. Selbstverständlich darf in diesem Jahr auch ein Besuch am neuen Bogenschießplatz nicht fehlen oder das Kochen mit der „Gesunden Gemeinde“, bei dem zum Abschluss eine Person von den Kindern zum Essen eingeladen werden darf.

„Insgesamt sechs Wochen lang wird für die Kindergartenkinder in Waidhofen Betreuung angeboten“, erklärt Karin Blumberger von der Stadtgemeinde. Außerdem gibt es auch wieder das von der ÖVP Waidhofen organisierte Ferienspiel, bei dem ein umfangreiches Angebot von Modellflug, Imker besuch, Kreativangeboten oder Feuerwehr und Reiterhof auf die Kinder wartet.

Der Langeweile wird auch in Vitis der Kampf angesagt. Neun Auswahlmöglichkeiten bietet das Ferienspiel der Marktgemeinde. Gut aufgehoben sind die Kinder in der Stadtgemeinde Groß Siegharts. Die Bedarfserhebung für die Ferienbetreuung erfolgte Ende Februar. „Der Kindergarten hat bis auf zwei Wochen in den Sommerferien geöffnet und auch in der Schule wird in den ersten und den letzten drei Wochen Betreuung angeboten“, bestätigt Petra Matzinger den Betreuungsbedarf.

Ferienspiele in fast allen Gemeinden

Außerdem können die Kinder beim Ferienspiel aus einem bunten Angebot wählen. Kirchenbesuch, Radtour, Hundeverein, Sparkasse und Raika oder die Stadtkapelle finden immer wieder großen Anklang bei den Kindern ab fünf Jahren. „Auch aus den Nachbargemeinden gibt es immer wieder begeisterte Teilnehmer“, stellt Manuela Schober fest, die für die Organisation über die Stadtgemeinde verantwortlich ist. „Wir verrechnen ein Nenngeld von zwei Euro. Das hat sich bewährt, weil zuvor oft viele Kinder angemeldet waren, die dann aber nicht zu den Veranstaltungen gekommen sind und die Planung und Durchführung damit erschwert haben“, rechtfertigt Schober den Unkostenbeitrag, der wiederum in die Erhaltung von Spielplätzen oder den teilnehmenden Vereinen zugute kommt.

Die Gemeinde Gastern bietet sowohl in der Volksschule als auch im Kindergarten sechs Wochen lang Ferienbetreuung an. „Die Bedarfserhebung hat gezeigt, dass es notwendig ist, für eine Betreuung während der Ferien zu sorgen, um berufstätige Eltern zu entlasten“, stellt Rebecca Liepold-Wein berger fest.

Auf der Suche nach einer Betreuungsperson ist die Gemeinde Pfaffenschlag. „Die Ferienbetreuung in der Volksschule findet statt, wir würden die Betreuerin durch eine weitere Person jedoch gerne entlasten und das Angebot dadurch qualitativ verbessern, dass zwei Betreuungspersonen für die Kinder da sind“, erklärt Beate Stark. Der Zeitraum ist mit den Öffnungszeiten des Kindergartens gleichgetaktet. Die Durchführung eines Ferienspiels ist noch offen. „Wir sind derzeit noch in der Planungsphase und hoffen, einige interessante Angebote für unsere Kinder bereitstellen zu können“, ist Stark zuversichtlich.

Highlight: Kinderferien Thayatal

Ein weiteres Ferienhighlight ist das Leader-Projekt „Kinderferien Thayatal“, das von den Gemeinden Hardegg, Weitersfeld, Langau, Geras, Pernegg, Japons, Drosendorf-Zissersdorf sowie Raabs und Ludweis-Aigen gemeinsam angeboten wird.

Teilnehmen können Kinder zwischen drei und 14 Jahren. „Die Betreuungszeit kann bei Bedarf von 6.30 bis 19.30 Uhr vereinbart werden“, sieht Roland Deyssig vom Verein Waldviertler Wohlviertel die Problematik, der viele Eltern gegenüberstehen. Jeden Mittwoch werden in den Betreuungswochen Ausflüge in die Region unternommen.

„Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Kosten durch diverse Förderungen im Rahmen des Leader Waldviertel-Wohlviertel-Projektes für die Familien sehr gering gehalten werden können und daher auch leistbar sind“, erklärt Deyssig, dass bereits über 50 Kinder angemeldet sind.

