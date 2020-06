In den letzten Wochen haben sich zahlreiche Eltern und Erziehungsberechtigte aufgrund der Corona-Krise darum bemüht, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Um den Eltern ein möglichst sorgenfreies Zurückkehren in den Berufsalltag in den kommenden Sommermonaten gewährleisten zu können, hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit den Gemeinden und Städten ein Paket in Höhe von 4,5 Millionen Euro zur Ferienbetreuung geschnürt.

Öffnung auch in der Sommerpause, wo Bedarf besteht

Konkret sollen Kindergärten diesen Sommer in jenen Gemeinden, in denen Bedarf besteht, auch während der eigentlichen dreiwöchigen Sommerpause im Rahmen der Ferienbetreuung geöffnet bleiben können.

Das Land unterstützt die Gemeinden dabei entweder mit der Verfügbarkeit von Pädagogen oder mit erhöhten Fördersätzen für alternative Betreuungsangebote. Die Vergabe von Betreuungsplätzen für den Sommer ist in der Regel für berufstätige und alleinerziehende Eltern vorgesehen.

„Besonders in diesem Sommer sind so manche Urlaubstage aufgrund der Corona-Maßnahmen bereits aufgebraucht. Daher ist es erforderlich, entsprechende Angebote für die Familien während der Sommerwochen zu ermöglichen. Wir in Waidhofen möchten vor allem in dieser Zeit die Familien bestmöglich unterstützen und ihnen unter die Arme greifen, wo entsprechender Bedarf besteht“, betont Bundesrat Eduard Köck.

Ferienspiel in Waidhofen, Bedarfserhebung für Ferienbetreuung

In Waidhofen wird nach der Beschwerde einer Mutter vor wenigen Wochen vom Schulverband Volkschule Waidhofen, ein Verband zwischen Waidhofen-Land und Waidhofen-Stadt, noch einmal eine Erhebung durchgeführt, dessen Ergebnis noch nicht feststeht. Gleichzeitig wird auch das Betreuungsangebot nochmals überprüft. „Wir sind schon bestrebt coronabedingt etwas anzubieten, abseits der üblichen Vorgangsweisen der Vorjahre“, meint Bürgermeister Robert Altschach. „Kindergartenferienbetreuung hat es immer gegeben, und wird es auch heuer über den Sommer geben. Informationen dazu gibt es im Bürgerservice im Rathaus. Die Volkspartei Waidhofen wird ebenso wieder ein Ferienspiel anbieten. Es wird ein wenig abgespeckt sein und das Programm demnächst an die Haushalte verschickt werden.“

In der Gemeinde Waidhofen Land wird im Kindergarten die Betreuung für neun Wochen angeboten, die Bedarfserhebung wird im Moment durchgeführt.

Betreuung bei Bedarf auch in Gr. Siegharts, Vitis und Raabs

In Groß Siegharts werde gerade, wie vom Land vorgeschlagen, die Betreuung ausgeschrieben, wenn Bedarf gegeben sei, dann werde geöffnet, berichtet Bürgermeister Ulrich Achleitner. Betreffend Ferienspiel werden noch die Regelungen überprüft, um eventuell etwas in geringerem Umfang anzubieten, denn einiges sei nicht erlaubt.

„In Vitis ist die Ferienbetreuung im Kindergarten und in der Volksschule mit Nachmittagsbetreuung für sechs Wochen fix. Für die neuen zusätzlichen drei Wochen für den Kindergarten gibt es derzeit eine Erhebung. Falls es hier Bedarf gibt, bieten wir es natürlich auch an“, erzählt Bürgermeisterin Anette Töpfl. „Ein Ferienspiel wird es auch von der Volkspartei geben, dass jedoch von den Terminen und Teilnehmerzahlen etwas eingeschränkt sein wird.“

Ferienspiel in Raabs ausgesetzt

Rudolf Mayer berichtet aus Raabs: „Bis jetzt war für die drei Wochen im Juli und die drei Wochen im August jeweils ein Kindergarten für die ganze Gemeinde offen. Wenn Bedarf ist, werden wir für die mittleren drei Wochen auch einen aufsperren.“ Die Aktion sei gut gemeint vom Land, kam aber jetzt sehr kurzfristig. „Wir versuchen auf jeden Fall optimale Lösungen für die wirklich bedürftigen Eltern zu finden. Da wir das Ferienspiel heuer ausgesetzt haben, kann es sein, dass hier auch mehr Bedarf ist“, meint der Bürgermeister

Erstmals Ferienbetreuung in Volksschule Gastern

„Wir bieten heuer zum ersten Mal eine Ferienbetreuung in der Volksschule an, nachdem in diesem Schuljahr auch eine Nachmittagsbetreuung stattfand“, erzählt Bürgermeister Roland Datler aus Gastern. „Für den Kindergarten wird derzeit der Bedarf abgeklärt. Aufgrund dessen, dass in Kindergarten und Volksschule eine Betreuung angeboten wird, und der unklaren Rahmenbedingungen, lassen wir heuer das Ferienspiel einmal aus.“

Bedarfserhebungen in Gemeinden

„In Ludweis-Aigen wird gerade nachgefragt bei den Eltern. Wenn Bedarf vorhanden ist, muss man auch Personal beim Land anfordern bzw. versuchen wir mit den Schulen der Nachbargemeinden Raabs und Irnfritz zu kooperieren“, erzählt Bürgermeister Hermann Wistrcil.

„In Thaya wird es heuer zum ersten Mal eine Betreuung in der Volksschule geben, für die zusätzlichen drei Wochen im Kindergarten wird derzeit der Bedarf erhoben“, berichtet Bürgermeister Eduard Köck. „Das Ferienspiel wird es vermutlich verkleinert geben.“

Kein Ferienspiel sei bis jetzt in Pfaffenschlag geplant, eventuell käme noch etwas kurzfristig, meint Bürgermeister Willi Pollak. Für den Kindergarten werde die übliche Ferienbetreuung angeboten, der Bedarf stünde noch nicht fest.

In den Gemeinden Kautzen, Dietmanns, Dobersberg, Waldkirchen, Windigsteig und Karlstein werde derzeit auch der Bedarf erhoben, falls dieser gegeben sei, werde das Angebot zur Verfügung gestellt.