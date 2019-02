Feuerwehr nach spektakulärem Lkw-Unfall im Einsatz.

Ein Sattelkraftfahrzeug kam in Liebnitz (Bezirk Waidhofen) am Montag kurz nach 13 Uhr auf der Landesstraße 8057 von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine stürzte über eine Böschung, der Aufleger ragte teilweise in der Luft hängend über die Fahrbahn.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die alarmierten Feuerwehren Raabs und Liebnitz sicherten die Unfallstelle ab und errichteten eine Ölsperre. Zur Bergung musste ein Spezialkran der Feuerwehr Krems angefordert werden.