Feuerwehren im Waldbrand-Einsatz

Einige Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Waidhofen sind seit vergangener Woche bei der Waldbrandbekämpfung in Hirschwang an der Rax im Einsatz. Insgesamt unterstützen 73 Mitglieder aus dem Bezirk Waidhofen die Löscharbeiten.

Schon am Mittwoch rückten vier Mitglieder (drei von der Feuerwehr Dobersberg und ein Mitglied der Feuerwehr Goschenreith) der Flugdienst-Basisgruppe Nord ins südliche Niederösterreich aus. Sie sind speziell für die Zusammenarbeit mit Luftfahrzeugen ausgebildet und unterstützen die Löscharbeiten vor Ort.

Ebenfalls für den Einsatz angefordert wurde der NÖ Versorgungsdienst. Dieser Sonderdienst übernahm die Verpflegung der eingesetzten Kräfte. Vier Mitglieder der Feuerwehr Kautzen sind hier im Einsatz, um die Verpflegung für rund 150 Einsatzkräfte sicherzustellen.

Weiters rückten Feuerwehrmitglieder aus Waidhofen und Matzles aus. Am Freitag unterstützten zudem sieben Spezialisten vom Waldbrand-Sonderdienst der Feuerwehr Blumau die Löscharbeiten in Hirschwang. Nach einer Pause am Samstag standen sie am Sonntag erneut im Einsatz. Franz Tesnohlidek von der Feuerwehr Niederedlitz führt als Zugskommandant, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Klaus Bittermann von der Feuerwehr Kleinreichenbach, die Waidhofner Delegation.

Die Hauptaufgaben der Bodentruppen lagen zu Beginn beim Legen der Löschleitungen und dem Bau einer Brandschneise, um die Flammen einzukesseln und ein Ausbreiten ins Tal zu verhindern. Daneben steht auch die direkte Brandbekämpfung an den zugänglichen Stellen auf dem Plan.

Aufgrund des steilen Geländes stellte sich die Arbeit der Bodentruppen als besonders schwierig heraus. Brennende Baumstämme, Äste oder Steine stürzten immer wieder den Hang hinunter. Drehender Wind stellte eine weitere Gefahr dar. So breiteten sich die Flammen plötzlich in Richtung der Einsatzkräfte aus. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, einen Teil der Ausrüstung mussten sie aber zurücklassen.

Nach einem kritischen Wochenende besserte sich die Lage am Montag. Löschangriffe aus der Luft zeigten Wirkung. Seit Beginn des Waldbrandes waren insgesamt 98 Mitglieder aus 37 Feuerwehren vom Bezirk Waidhofen in Hirschwang im Einsatz.