„Unter diesen Umständen war es unmöglich weiterzumachen. Die Entscheidung zu Neuwahlen war die einzig mögliche Option. Danach werden sich Partner finden müssen, die zusammen eine Mehrheit erreichen. Wer das ist, wird man sehen. Ich bin sehr verärgert, weil die Regierungsarbeit bis jetzt sehr gut lief und viele gute Sachen umgesetzt werden konnten. Es war eine der besten Regierungen der letzten Jahrzehnte. Jetzt ist mit einem Schlag alles kaputt.“

Eduard Köck, ÖVP-Bezirksparteiobmann

„Schlussendlich waren die Neuwahlen die richtige Entscheidung, Kurz hatte nach den Vorfällen keine andere Wahl. Vielleicht hätte er früher mahnende Worte finden können. Der Wahlkampf über die Ferien ist zwar nicht ideal, aber ich verstehe, dass man schnell wieder eine funktionierende Regierung haben will.

Gerald Matzinger, SPÖ-Bürgermeister Groß Siegharts

„In dieser Situation sind Neuwahlen unumgänglich. Wir haben vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ gewarnt, und die Befürchtungen sind eingetreten. Ich verstehe nicht, weshalb sich die ÖVP immer wieder auf solche unverlässlichen Partner einlässt. Unser Ziel ist, wieder den Einzug in den Nationalrat zu schaffen. Es braucht mehr denn je die Grünen, um für Transparenz zu sorgen. Wir wären bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, aber nicht um jeden Preis.“

Martin Litschauer, Bezirkssprecher der Grünen

„Ich bin nicht glücklich mit Neuwahlen. Wer Neuwahlen will, möchte seine Position und Macht verstärken. Diese Regierung hat gut gearbeitet, aber was wir an Projekten zur nachhaltigen Veränderung in Österreich begonnen haben, ist durch Sebastian Kurzs unüberlegte Neuwahlen jetzt gescheitert.“

Gottfried Waldhäusl, FPÖ Bezirksparteiobmann