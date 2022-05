Freiwilliges soziales Jahr: „Ohne sie wäre vieles nicht machbar“

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, sind ein wichtiger Teil in den Organisationen oder Vereinen, in denen sie mitarbeiten. Diese „zusätzlichen Hände“ werden dankbar angenommen.

Beim Roten Kreuz sind laut Bezirksstellenleiter Bernhard Schierer neun Jugendliche tätig, die ihr „Sozialjahr“ ableisten – beim Roten Kreuz wird diese Bezeichnung für das Freiwillige Soziale Jahr verwendet. „Sie haben sich sehr gut etabliert und ohne sie wäre vieles nicht machbar“, stellt Schierer klar. Das Interesse bei den Jugendlichen, sich sozial zu engagieren, sei durchaus da. Wir haben schon sieben Anmeldungen von Jugendlichen, die im Juli bzw. im Oktober mit ihrem Sozialjahr bei uns starten werden.“

Alina Kalaschek aus Raabs und Natalie Schober aus Eggersdorf bei Karlstein haben ihr Sozialjahr fast abgeschlossen. Die beiden 20-Jährigen sind sich einig: „Wir haben viel gelernt, auch fürs Leben.“ Alina Kalaschek will Medizin studieren. Bis zur Aufnahmeprüfung wollte sie etwas Sinnvolles in diesem Bereich tun. „Ich bin echt positiv überrascht, ich wusste nicht, dass das Rote Kreuz für so viele Aufgabenbereiche zuständig ist“, meint Kalaschek, und: „Ich habe in den vergangenen Monaten vermutlich meine größte persönliche Entwicklung erlebt.“ Sie wäre zu Personen gekommen, die vermutlich den schlimmsten Tag in ihrem Leben erfahren haben. „Da nimmt man am Schicksal teil. Ich habe außerdem mit vielen kranken und alten Menschen zu tun gehabt. Die geben Weisheiten weiter, die man sonst nicht erfahren würde“, ist sie überzeugt. Auch davon, dass sie weiterhin beim Roten Kreuz freiwilligen mitarbeiten wird. „Ich mache sicherlich auch noch meine Notfallsanitäter-Ausbildung.“

Natalie Schober nutzte die vergangenen Monate, um sich ein Bild von der Arbeit im medizinischen Bereich zu machen. „Ich wollte eigentlich zur Polizei, jetzt könnte ich mit einen Beruf im Gesundheitsbereich auch vorstellen“, sagt Schober, die sich mittlerweile bei der Polizei als auch in einer FH für Gesundheits- und Krankenpflege beworben hat. „Ich merke, dass ich mich persönlich stark weiterentwickelt habe. Ich habe meine Grenzen kennengelernt. Dass man mit vielen Menschen in verschiedenen Altersgruppen und Lebensverhältnissen zu tun hat, finde ich cool. Ich kann jedem, der nach der Schule eine Pause braucht, empfehlen, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen“, meint Schober.

Kein verlorenes Jahr, sondern eine Chance

„Wir setzen seit sechs Jahren auf die Unterstützung von Jugendlichen im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres. Wir haben jedes Jahr bis zu drei Jugendliche – immer sind es junge Frauen“, betont Direktor Rainer Hirschmann vom Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen. Seit dem vorjährigen September zählen Bettina Wally (19) aus Großdietmanns und Selina Süß (19) aus Ruders bei Gastern zum Team im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen. „Das Freiwillige Soziale Jahr ist kein verlorenes Jahr, sondern die einzigartige Chance, in verschiedenen sozialen Einrichtungen zu schnuppern, sich auszuprobieren, um nach zehn Monaten den eigenen Weg finden zu können“, betont Anita Talamas-Engel, die Managerin für Ehrenamt und Alltagsbegleitung. Diese Jugendlichen seien eine enorme Bereicherung fürs Team und die Bewohner. „Wir sind extrem dankbar, dass es diese Organisation mit Sitz in Linz gibt, und dass es immer wieder junge Menschen gibt, die sich für uns entscheiden. Ehrliches Interesse am Menschen ist dabei äußerst wichtig und natürlich die Verlässlichkeit.“

Selina Süß und Bettina Wally sind seit fast zehn Monaten im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen tätig. Foto: PBZ Waidhofen

Bettina Wally ist Musikerin und umrahmt die Dienstagsmessen im PBZ an der Orgel. Auch mit der Gitarre sorgt sie für Unterhaltung. „Sie hat ein besonderes Gespür für die Menschen, ist organisiert, verschwiegen und absolut verlässlich“, meint die Managerin.

Selina Süß sei sehr kreativ, handwerklich und künstlerisch begabt. „Sie hat den Überblick, ist ebenfalls absolut verlässlich und hat ein Herz für Menschen. Sie hat gute Ideen und geht sehr einfühlsam mit den Menschen um“, so Talamas-Engel,.

„Sie sind absolut eine Bereicherung und einige von ihnen bleiben auch nach diesen Monaten mit unserem Heim verbunden oder wollen hier arbeiten“, berichtet Direktor Hirschmann, der aus Erfahrung weiß, dass sich viele dieser jungen Frauen einen Beruf in diesem Bereich suchen. Für das nächste Jahr gibt es übrigens schon eine Anmeldung zum Freiwilligen Sozialen Jahr – wieder von einer jungen Frau.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.