Fußball-WM in Katar: Kein Ereignis für die Fußballfans

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar — ein Ereignis, das seine Schatten vorauswirft und dessen Abhaltung nicht unumstritten ist.

„Die Fußball-WM ist natürlich in aller Munde, dass sich konkret deshalb jemand einen neuen Bildschirm kauft, kann ich jedoch nicht bestätigen“, erklärt Elektrohändler Eduard Hörmann, dass der Trend generell dahin geht, dass immer größere Bilddiagonalen — bis zu 85 Zoll — in privaten Haushalten stehen. Preisteuerungen würden sich bei Fernsehgeräten derzeit noch nicht so stark durchschlagen, da die Geräte in erster Linie aus Fernost importiert werden und sich die Preise hier eher noch in einer Abwärtsspirale befinden. „Im EU-Raum wird auf diesem Gebiet fast nichts produziert. Anders wie bei Weißware, wie z. B. Waschmaschinen oder Geschirrspüler“, erwartet Hörmann erst im Frühjahr Preissteigerungen im Bereich der Unterhaltungselektronik.

Privat ist Hörmann zwar ein Fußballfan, die Fußball-WM sieht er jedoch mit gemischten Gefühlen. „Die Umstände sind sehr fragwürdig. Unfair wäre es nur gegenüber den Sportlern, wenn man die Spiele boykottieren würde. Fußball und Sport generell finde ich für die Jugend schon wichtig.“ Wenn es sich zeitlich vereinbaren lässt, wird sich Eduard Hörmann einige Spiele ansehen: „Welche, das entscheide ich dann aber kurz fristig.“

„Das eine oder andere Spiel werde ich vielleicht ansehen, ich bin aber auch froh über eine Fußball-Winterpause“, stellt Gerhard Kraus aus Waidhofen fest. Er ist als Schriftführer-Stellvertreter des SV Waidhofen und als Trainer der U23-Mannschaft aktiv ins Fußballgeschehen involviert.

Public Viewing? Nicht bei dieser WM!

„Wir haben auch vom Verein aus nicht vor, ein Public Viewing zu organisieren. Vielleicht kommen einige Mitglieder zusammen, um gemeinsam im Sporthaus das eine oder andere Match zu sehen, das ist aber dann auch für jeden Einzelnen Privatsache“, stellt Kraus fest. „Ich glaube, ich werde die spielfreie Zeit eher nutzen, um mit meinen Kindern etwas zu unternehmen.“

Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft hält sich auch im fußballfreundlichen Gasthaus Trefanitz in Thaya in Grenzen. „Es wird bei uns sicher die Möglichkeit geben, die Spiele live anzusehen, ich persönlich habe jedoch nur eine zurückhaltende Freude damit“, betont Stefan Trefanitz und begründet seine Skepsis mit den Rahmenbedingungen, die diese Weltmeisterschaft weniger zu einem sportlichen als zu einem politischen Ereignis werden lassen.

Er liegt mit seiner Ein stellung im Trend, denn auch im Reisebüro Frank in Waid hofen gab es bisher keine Anfragen nach Flugverbindungen nach Katar, wie Dana Miedler bestätigt. „Auch seitens unseres Unternehmens wurde keine Gemeinschaftsreise geplant.“

Eine Frage der Zeitverschiebung

Julia Gaugusch-Prinz, Inhaberin der „Waldviertler Kinos Gmünd Zwettl“, sieht in der WM keine Konkurrenz für ihr Geschäft. „Die Besucherzahlen sind mittlerweile ganzjährig extrem filmabhängig“, sagt sie. Wäre der Bewerb in Europa oder das österreichische Team dabei, wäre die Situation eventuell anders. Früher haben die großen Verleihfirmen einen weiten Bogen um solche Termine gemacht, doch Disney startet sogar seinen zweitgrößten Film des heurigen Jahres, „Black Panther 2“, praktisch zeitgleich – „Und der wird gut gehen“, so Gaugusch-Prinz, und: „Das Kino nicht aufsperren, ist keine Option.“ Wie es mit dem Besucherandrang im Kino während solcher Großereignisse generell aussieht, sei aufgrund der Beginnzeiten auch eine Frage der Zeitverschiebung.

