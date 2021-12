Gastro: Die einen öffnen, andere nicht

Die Gastronomie darf nach dem Lockdown am 17. Dezember wieder ihre Pforten öffnen, früher schon der Handel – und die Fitnessstudios. Und das bedeutet für das „Fit Aktivcenter + Restaurant“ in Waidhofen: Körperliche Ertüchtigung ist schon erlaubt, aber Schank und Küche werden erst später aktiviert.

Stefan Bittner ist positiv überrascht über die frühe Öffnung. NOEN-Archiv

„Das ist sehr unpraktisch und unlogisch für uns. Natürlich ist die Kombination von Fitnessstudio und Restaurant nicht häufig, aber ich sehe keinen Sinn dahinter: Die Leute kommen da und dort zusammen“, erklärt Betreiber Stefan Bittner. Dass er aber mit der Öffnung zuwartet, kommt für ihn nicht infrage.

„Wir haben einfach viele Kunden, die wirklich nur ins Fitnesscenter gehen und schon in den Startlöchern stehen. Wir wollen nicht warten, nur, weil es für uns unpraktisch ist. Der Oberaufwand ist es jetzt auch nicht, es muss nur jemand da sein.“

Der Lockdown ist jedenfalls in eine Zeit gefallen, in der verstärkt das „Aktivcenter“ aufgesucht wird und Weihnachtsfeiern im Restaurant stattfinden. „Wir hätten fast täglich Weihnachtsfeiern gehabt“, bedauert Bittner. Und: Der Mitgliederstand im Fitnesscenter sei noch lange nicht am selben Stand wie vor der Corona-Pandemie. „Jetzt haben wir noch ein bisschen das Gutschein-Geschäft, vielleicht kommen noch kleine Weihnachtsfeiern dazu. Ein paar haben schon reserviert.“ Er sei jedenfalls überrascht über die Öffnung gewesen: „Ich war in Gedanken schon im Frühjahr. So gesehen ist es eine positive Überraschung.“

„Die Öffnung bringt ganz wenig“

Jürgen Schuster fürchtet einen weiteren Lockdown nach Weihnachten. NOEN-Archiv

Skeptischer ist Jürgen Schuster, der mit seiner Frau Klaudia die „Waldviertel Hotels“ mit den Gasthäusern Dobersbergerhof, Auszeit (im Stadthotel), Strohmer in Raabs und dem Restaurant im Hotel Thaya betreibt. „Die Öffnung bringt ganz wenig, weil alle Weihnachtsfeiern abgesagt sind“, erwartet er sich nicht viel von der einen Woche vor Weihnachten. „Ich glaube auch, dass wieder ein Lockdown kommt, wenn ich ehrlich bin.“ Ihm wäre lieber gewesen, die Politik hätte die Impfpflicht vorgezogen. „Aber ich möchte auch kein Politiker sein“, lacht er.

Die Gesundheit sei das Wichtigste und es sei nichts anderes übrig geblieben, als einen Lockdown zu verkünden. „Die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber es gibt noch Schlimmeres.“ Allerdings sehe er, dass „die Leute alle frustriert“ sind. Einzusehen sei nicht der Fleckerlteppich an Verordnungen – und dass der Handel früher öffnen darf als die Gastronomie und Hotellerie. „Wenn ich Weihnachtseinkäufe tätige, dann gehört das Kaffeehaus einfach dazu“, führt Schuster ein Beispiel an.

Der Dobersbergerhof bleibt vorerst zu. Das neu übernommene Wirtshaus Strohmer und das Hotel Thaya werden voraussichtlich im März aufsperren, „vielleicht sogar früher“, sagt Schuster. „Wir haben Anfang März schon eine Schulklasse, die kommen wird. Spätestens dann müssen die Köche und das Grundpersonal da sein.“

Im Gasthaus Pichler wird ohnehin gekocht

Die „Auszeit“ öffnet am 17. Dezember, das Stadthotel hat den über Lockdown Geschäftsreisende aufgenommen. Eine Hauptsaison ist der Winter sowieso nicht: „Im Jänner, Februar und März sind wenig private Gäste in unserem schönen Land unterwegs“, so Schuster.

Für Silvia Weber wäre es überhaupt idealer, wenn die Gastronomie erst am 27. Dezember geöffnet hätte. Die Wirtin im Gasthaus Pichler (Vitis) hat nämlich festgestellt, dass ihre Gäste den Abholservice vorziehen und weniger ihre Mahlzeit in der Stube verzehren. Öffnen wird sie dennoch am 17. Dezember.

„80 Prozent unserer Gäste holen sich das Essen ab“, erklärt sie. „Wir sind sowieso da und kochen, da ist’s egal, ob die Tür aufgesperrt oder zugesperrt ist.“ Außerdem wolle sie jene Stammkunden, „die um einen Kaffee oder ein Seidl Bier kommen, nicht vergrämen“. Ihr gehe es nicht um Profit, sondern darum, dass die Geselligkeit und der Austausch nicht verloren gehen.