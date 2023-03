Gegen leere Ortszentren: Magnete für die Menschen schaffen

Die Raabser Stadträtin Margit Auer hält fest, dass der Hauptplatz mit den Sommerkonzerten einen zentralen Treffpunkt darstellt. „Sehr gerne werden die Schanigärten besucht, und die Radfahrer kommen direkt vom nahen Radweg her. Der Eisstand ist ein zusätzlicher Magnet für die Menschen.“ Mit Wehmut sieht sie die Leerstände. Damit die Auslagen ansehnlich bleiben, wurde mit den Besitzern und dem Fotoclub eine Initiative gestartet, bei der die Auslagen mit Fotos, Skulpturen, Bildern, etc. anschaulich gestaltet werden.

In Groß-Siegharts berichtet Bürgermeister Ulrich Achleitner über die Ansiedlung eines neuen Nahversorgers. „Die Bewohner äußerten bei der letzten Bürgerbefragung den Wunsch nach einem zentralen Lebensmittelgeschäft. Ich freue mich, dass das Anliegen nun erfüllt werden kann. Die zentrale Lage hat zwei große Vorteile: gute Erreichbarkeit und keine zusätzliche Bodenversiegelung.“

„In Waidhofen konnten wir schon einige Projekte verwirklichen“, informiert Bürgermeister Josef Ramharter. „Die Sanierung der Rathausfassade und der Dreifaltigkeitssäule sowie die erfolgreiche Veranstaltung ,Advent am Hauptplatz‘ sind erst der Anfang“, berichtet Ramharter.

Gründe für Leerstände im Zentrum

Zum Thema Leerstände merkt Auer an, dass es dafür unterschiedliche Gründe in Raabs gibt. Einerseits ist es die demographische Struktur, denn einige Geschäftsleute stehen kurz vor dem Ruhestand und finden keine Nachfolger. Speziell in der Gastronomie ist der Personalmangel Hauptgrund für verkürzte Öffnungszeiten oder komplette Schließungen. Auer freut sich über den Zuzug einiger Familien nach Raabs: „Sie führen den elterlichen Betrieb weiter und forcieren den Ab-Hof-Verkauf. Vielleicht lässt sich in naher Zukunft auch mein Traum von einem Direktvermarkter im Zentrum verwirklichen.“ Der Hauptplatz wird bereits seit dem Mittelalter als Marktplatz genutzt.

Bezüglich leer stehender Wohn- oder Gewerbeflächen berichtet Achleitner, dass es derzeit kaum Leerstände in Groß-Siegharts gibt. Während der Pandemie wurden einige Wohnungen und Häuser verkauft, dadurch konnte die Zahl der Hauptwohnsitzer erhöht werden. „Die positive Tendenz wurde aber durch das flächendeckende Parkpickerl in Wien gedämmt. Viele Pendler haben sich in Wien hauptgemeldet, um eine Parkgenehmigung zu bekommen“, so Achleitner. Am Wirtschaftssektor hofft die Gemeinde auf neue Ansiedlungen von Gewerbetreibenden. „Ein Schuh- oder Bekleidungsgeschäft wäre wünschenswert oder handwerkliche Betriebe.“ führt Achleitner als Beispiele an. Die Gemeinde unterstützt jedenfalls alle Interessenten, die sich selbstständig machen möchten.

Leere Auslagen gehören leider immer noch zum Stadtbild von Waidhofen. Foto: Edith Hofmann

In Waidhofen ist die Lage ähnlich. „Auf dem Wohnungssektor gibt es kaum Leerstände, bei manchen Gebäuden stellt der Denkmalschutz allerdings eine Hemmschwelle dar“, erläutert Ramharter. „Grundsätzlich ist der Branchenmix in Waidhofen sehr gut. Im April feiern wir zwei Eröffnungen. Zum einen ein McDonald’s im Einkaufszentrum Thayatal und zum anderen ein Motel der BAWU Hotelbetriebsgesellschaft.“

Wie steht es um die Mobilität?

Hierzu erwähnt Achleitner, dass im Ortszentrum von Groß-Siegharts ausreichend Parkplätze vorhanden sind. Auch dem Radfahr-Boom soll Rechnung getragen werden. „Angedacht ist, das Radfahren im Ortsgebiet zu erleichtern und vor allem sicherer zu machen.“

Die Radfahrer stehen auch in Raabs im Fokus. „Durch die steigende Zahl wollen wir ein spezielles Augenmerk auf die Sicherheit und Anbindungsmöglichkeiten zum Zentrum legen“, so Auer.

In Waidhofen hat der Arbeitskreis rund um Claus Kadrnoschka das Thema Barrierefreiheit in den Mittelpunkt gestellt. Zwei Rollstuhlfahrer sind Teil des Teams. Zusätzlich soll der Radverkehr weiter an Attraktivität gewinnen. „Dabei steht vor allem die Sicherheit im Vordergrund“, so Ramharter. „Wir arbeiten mit einem Planungsbüro zusammen. Auch aus den Katastralgemeinden sollen die Bürger einfacher und sicherer mit dem Rad nach Waidhofen gelangen.“

Ein Blick in die Zukunft — Wünsche für die Gemeinde

Achleitner dazu: „Wir bekommen in Kürze einen Arzt für Innere Medizin, und die Katastralgemeinde Fistritz wird an die öffentliche Wasserversorgung angebunden. Mein Wunsch für die nahe Zukunft ist leistbare und umweltschonende Energie für alle.“

Auer berichtet über die Planung eines Abstellplatzes für Mobilheime in Raabs. „Dass der Bedarf gegeben ist, haben uns die letzten Jahre gezeigt. Meine Wünsche für Raabs wären eine Verringerung der Leerstände, ein Ausbau der Branchenvielfalt und eine Belebung des Ortskerns mit neuen Geschäftsideen.“

Ramharter betont die übergreifende Zusammenarbeit der sechs Arbeitskreise, die sich intensiv mit der Entwicklung von Waidhofen befassen. „Gemeinsam können die geplanten Projekte wie die Umgestaltung der Spielplätze und des ,Beserlparks‘, die Bespielung der Schaufenster der Innenstadtbetriebe zu Ostern oder die Attraktivierung des Museumsparks rascher umgesetzt werden. Ich wünsche mir die Sanierung von Leerständen und deren sinnvolle Nutzbarmachung, damit die Innenstadt weiterhin ein Ort der Begegnung bleibt.“

