Große Trockenheit: Klimawandel ist bei uns angekommen

Wochenlanges Schönwetter mit viel Sonnenschein mag zwar auf die Psyche positiv wirken, für die Landwirtschaft und auch für Hobbygärtner wird der fehlende Niederschlag jedoch zum Problem.

„Es gibt leider keine Ausnahmen“, zeigt sich Nikolaus Noe-Nordberg, Obmann der Bezirksbauernkammer Waidhofen, besorgt. „Die Winterungen benötigen dringend Wasser und vor allem die Sommerungen benötigen die Feuchtigkeit zum Keimen. Liegen die Samen im Staub, ist die Keimfähigkeit massiv herabgesetzt.“ Besonders Winterraps leide massiv, auch unter den kalten Nächten und käme in der Entwicklung nicht voran. Ein Horrorszenario befürchtet Noe-Nordberg auch in den geschwächten Fichtenbeständen. „Die gepflanzten Jungbäume brauchen Feuchtigkeit. Die Waldbesitzer haben viel Geld investiert und müssen zusehen, wie die jungen Pflanzen verdorren.“

Wassersparende Bodenarbeit, um die Trockenheit nicht zu fördern, würde in den letzten Jahren immer wichtiger werden. Künstliche Bewässerung sei hingegen mit sehr hohen Investitionskosten verbunden. „Beregner oder Rohrleitungen, das rentiert sich nicht in allen Kulturen. Außerdem sind dafür auch Wasservorräte erforderlich — und woher nehmen? Es mangelt am Schmelzwasser, weil es kaum Schneefall gegeben hat. Auch Rückhaltebecken, Teiche oder Auffangbecken haben keine nennenswerten Wasservorräte“, schildert Noe-Nordberg die Situation. Auch Brunnen müssten immer tiefer gegraben werden, 20 Meter seien keine Seltenheit mehr. Der Anbau von Gerste oder Hafer gehe indes massiv zurück. „Der Trend zeigt sich in Richtung Herbstanbau, weil es im Frühjahr immer schwieriger wird. Auch Mais ist eher hitzebeständig. Die Saatzucht zeigt hier enorme Fortschritte“, erklärt Noe-Nordberg.

Eigenverantwortung für eine bessere Zukunft

„Es zeichnet sich immer mehr ab, dass der Klimawandel präsent ist. Besonders in den Aufforstungen fehlt das Wasser enorm. Wir hoffen, dass es in den nächsten Wochen regnen wird, ansonsten sind zigtausend Bäumchen in Gefahr“, hofft Franz Fischer, Obmann der Waldwirtschaftsgemeinschaft, auf baldige Niederschläge. Wie sich der trockene Winter auf die Borkenkäferpopulation ausgewirkt hat, werde sich Anfang bis Mitte April zeigen. „Die Winterfeuchte fehlt, der Boden ist ausgetrocknet und daher auch nicht sehr aufnahmefähig“, erklärt Fischer. Künstliche Bewässerung käme nicht in Frage: „Das ist realitätsfremd. Es wäre vielleicht auf kleinen Flächen machbar, ist sonst aber nicht praxistauglich. Allein die Infrastruktur dafür wäre einfach zu teuer.“

Für die Zukunft plädiert Fischer an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Saisonal und regional einzukaufen, beim Heizen auf erneuerbare Energieträger zu wechseln. „Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Wir müssen wieder lernen, den Erzeugnissen eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen. Wir sind alle sehr verwöhnt und merken jetzt abrupt, dass es so nicht weitergeht“, appelliert er auch an Eigenverantwortung von Erholungssuchenden im Wald im Hinblick auf die Vermeidung der Brandgefahr, keine Zigaretten wegzuwerfen und keine Feuer anzuzünden.

