Großartige Erfolge konnten auch heuer wieder einige Jungmusiker aus dem Bezirk beim Landeswettbewerb „prima la musica“, der in St. Pölten stattfand, mit nach Hause nehmen.

Für den Bezirk Waidhofen traten Musikschüler aus den Musikschulen Thayatal, Waidhofen und Vitis an.

Der Landeswettbewerb prima la musica zählt zu den wichtigsten Initiativen hinsichtlich der Förderung der musikalischen Jugend und ist seit Jahren der größte Wettbewerb im Bundesländervergleich. Rund 1.000 Teilnehmer aus Niederösterreichs Musikschulen erfreuen alljährlich beim größten Jugendmusikwettbewerb des Landes Zuhörer und Jury mit ihrem Können.

Von der Musikschule Thayatal traten zwei Ensembles im Festspielhaus St. Pölten vor den Vorhang, um sich mit Gleichaltrigen im musikalischen Wettstreit miteinander zu messen.

Musikschule Thayatal war stark vertreten

Das Querflötenensemble „The Fluterinas“ mit Anna Appeltauer, Juliane Müller und Kerstin Ringl erreichte in der Kategorie „Kammermusik für Holzbläser“ unter der Leitung von Birgit Karoh in der Altersgruppe III (14 – 16 Jahre) einen 3. Preis. Das Waldhornensemble „W4-Trachtenhörnchen“ mit Maximilian Bauer, Sebastian Bauer, Sarah Schmid und Angelika Piffl erspielte sich in der Kategorie „Kammermusik für Blechbläser“ unter der Leitung von Herbert Hauer, ebenfalls in der Altersgruppe III, mit einer gelungenen Darbietung einen 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb, der dieses Jahr von 23. Mai bis 2. Juni in Feldkirch in Vorarlberg ausgetragen wird.

Angelika Piffl aus Rossa erreichte mit ihrem Waldhorn in der Kategorie „Kammermusik für Blechbläser“ in der Altersgruppe III gleich zwei Mal einen „1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb“ in Feldkirch. Einmal beim Bewerb in NÖ mit dem Ensemble „W4-Trachtenhörnchen“ und ein weiteres Mal in Wien mit dem Ensemble „Vierviertlhörner“ der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Angelika nimmt Unterricht an der Musikschule Thayatal bei Herbert Hauer und an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien bei Peter Dorfmayr.

Erfolg für junge Harfenistinnen

Erfolgreich waren auch die zwei Schülerinnen Lea Ramharter und Leona Rinder-Silberbauer der Albert Reiter Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen. Die jungen Harfenistinnen traten solistisch in der Altersgruppe B an und wurden von der Fachjury sehr gelobt und wertschätzend beraten.

Lea Ramharter erreichte einen 1. Preis, Leona Rinder-Silberbauer konnte sich über einen 1. Preis mit Auszeichnung freuen. „Es ist nicht selbstverständlich von 60.000 Musikschülern Niederösterreichs unter jenen rund 1.000 Nachwuchstalenten zu sein, die sich dieser Herausforderung stellen können. „Als Musikschulleiterin bedanke ich mich bei Kollegin Sara Kowal für die ausgezeichnete Vorbereitungsarbeit. Ich freue mich sehr, dass sich die beiden Mädchen so intensiv und professionell auf diesen Landeswettbewerb vorbereitet haben und gratuliere ganz herzlich zu diesem tollen Ergebnis“, betont Musikschulleiterin Riccarda Schrey.

Emelie Hölzl von der Musikschule Vitis erreichte den 2. Preis mit der Steirischen Harmonika. Die Kategorie war heuer erstmals beim Wettbewerb ausgeschrieben. Emelie erlernt erst das zweite Jahr dieses Instrument bei ihrer Lehrerin Martina Wurz und spielte in der Altersstufe der 8- bis 9-Jährigen.

Insgesamt stellten sich 382 Musikschüler aus Niederösterreich in Blockflöten-, Holzbläser-, Blechbläser und Schlagwerkerensembles der Bewertung. 454 Teilnehmer traten solistisch in den Wertungskategorien Streich-,Tasten-, Zupfinstrumente und Gesang vor einer hochkarätig besetzen Jury an.